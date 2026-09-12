El eclipse solar de 2027 será el más largo que queda de siglo y podrá verse en el sur de España

El fenómeno llegará el 2 de agosto y alcanzará su máxima duración en Egipto. Ceuta tendrá el periodo de totalidad más prolongado de España.

El próximo 2 de agosto de 2027, el sur de España vivirá un eclipse solar total durante la mañana. La ocultación completa alcanzará seis minutos y 23 segundos en Egipto, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN). En territorio español, ese intervalo será inferior a cinco minutos. Aun así, será el eclipse total de mayor duración de lo que resta del siglo XXI, según el catálogo de la NASA.

Los seis minutos de totalidad se alcanzarán en Egipto, no en España

La franja donde la Luna ocultará completamente el Sol cruzará el estrecho de Gibraltar y continuará por el norte de África. En España cubrirá Ceuta y Melilla, casi toda Cádiz, gran parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería. Ceuta tendrá la mayor duración nacional, con cuatro minutos y 48 segundos de totalidad. Este intervalo no incluye las fases parciales anteriores y posteriores, durante las cuales la Luna solo cubrirá una parte del Sol.

Melilla alcanzará cuatro minutos y 34 segundos; Cádiz, dos minutos y 54 segundos; y Málaga, un minuto y 48 segundos. En estas ciudades, la fase total comenzará entre las 10:45 y las 10:48, en hora oficial local. El resto del país lo observará parcialmente. Estar fuera de la franja de totalidad significa que una parte del disco solar permanecerá visible.

El récord de 2009 seguirá vigente y el siguiente eclipse español llegará en 2028

No será el eclipse total más largo de todo el siglo XXI. El del 22 de julio de 2009 alcanzó seis minutos y 39 segundos. Sin embargo, el de 2027 superará los máximos previstos para los restantes eclipses totales de este siglo. Para encontrar uno más prolongado habrá que esperar al 3 de junio de 2114, con seis minutos y 32 segundos. El catálogo de la NASA recoge estas duraciones máximas mundiales, que no corresponden a cada localidad.

Tampoco habrá que esperar 157 años para observar otro eclipse solar desde España. El 26 de enero de 2028 llegará uno anular, que dejará visible un anillo del Sol en las zonas de anularidad. Será parcial en otros lugares del país. Después de 2027, el siguiente eclipse total visible desde territorio español llegará en 2053, según el IGN. El recorrido por Groenlandia e Islandia correspondía al eclipse del 12 de agosto de 2026.

La corona solar y los destellos marcarán los momentos de mayor oscuridad

Durante la totalidad, la Luna tapará el disco brillante del Sol y permitirá contemplar su corona, la parte exterior de la atmósfera solar. El cielo se oscurecerá y podrían distinguirse algunas estrellas brillantes y planetas. La NASA explica que estos cambios se concentran en el breve periodo de ocultación completa. No equivalen a lo que verá alguien situado fuera de esa franja.

En los instantes próximos a la totalidad pueden aparecer las perlas de Baily, pequeños puntos luminosos alrededor del borde lunar. Se producen cuando la luz solar atraviesa los valles del relieve de la Luna. Cuando queda un único destello intenso aparece el efecto conocido como anillo de diamante. Ambos fenómenos son breves y todavía requieren protección ocular mientras quede luz solar directa.

Las gafas de sol normales no sirven para observar el eclipse

Para mirar directamente al Sol durante las fases parciales se necesitan gafas de eclipse que cumplan la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no ofrecen protección suficiente, aunque sus cristales sean muy oscuros. Antes de reutilizar visores de 2026, hay que revisar su estado y las alertas sobre gafas de eclipse. Los ejemplares rayados, rotos o deteriorados deben descartarse. Tampoco deben combinarse con prismáticos o telescopios, que necesitan filtros solares específicos.

La protección solo puede retirarse durante la totalidad, estando dentro de su franja y con el disco solar completamente cubierto. Debe volver a colocarse antes de que reaparezca el primer destello. Donde el eclipse sea parcial no habrá ningún intervalo seguro para mirar sin protección. Para preparar la observación, el visor del IGN permite consultar la visibilidad y los horarios de cada localidad.