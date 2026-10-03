El pueblo de Madrid de 242 habitantes donde el Ayuntamiento alquila casas desde unos 300 euros

Berzosa del Lozoya combina vivienda municipal asequible con proyectos que sostienen decenas de empleos. El alcalde asegura que hay unas diez casas para alquilar y cuatro más en construcción

Berzosa del Lozoya, un pequeño municipio de la Sierra Norte de Madrid, mantiene una fórmula poco habitual para intentar fijar población: vivienda municipal a precios bajos y proyectos locales que generan empleo. Su alcalde, Antonio del Pozo González, ha explicado en una entrevista con el creador de contenido Fabián Dicosta que algunos alquileres del Ayuntamiento pueden partir de unos 300 euros para unidades familiares, con viviendas de al menos tres habitaciones.

El municipio tiene 242 habitantes según el Padrón de 2025 que recoge el Registro de Entidades Locales. La cifra ayuda a entender el reto demográfico al que se enfrenta. Del Pozo sostiene que durante años han desarrollado un modelo en el que vivienda y actividad económica avanzan juntas. El planteamiento se parece a otros proyectos rurales que combinan vivienda y trabajo y a experiencias de personas que deciden vivir en un pueblo, aunque Berzosa tiene la particularidad de encontrarse dentro de la Comunidad de Madrid.

El alquiler municipal puede partir de unos 300 euros para casas de tres habitaciones

Del Pozo sostiene que el Ayuntamiento dispone de entre 25 y 30 viviendas en propiedad. En la entrevista asegura que actualmente cuentan con unas diez para alquilar y que existen otras cuatro en construcción. Sobre el precio, explica que el Consistorio intenta “facilitar un alquiler más barato” y sitúa el punto de partida “desde a lo mejor 300 euros en adelante”.

Ese matiz es importante. No se trata de una ayuda de 300 euros ni de una tarifa pública garantizada para cualquier persona que decida mudarse. En la información municipal consultada no figura una convocatoria general vinculada a ese precio. La cifra debe entenderse, por tanto, como la referencia ofrecida por el alcalde para parte del parque municipal y dependerá de la disponibilidad y de las condiciones establecidas en cada proceso.

La propia web del Consistorio confirma que la vivienda pública forma parte de su estrategia. La página oficial de Desarrollo y Empleo municipal recoge 13 viviendas en alquiler y una futura oferta de diez viviendas protegidas en régimen de arrendamiento. Estas cifras no tienen por qué coincidir con las casas disponibles citadas por el alcalde, ya que una cosa es el parque residencial y otra los inmuebles libres en un momento determinado.

La diferencia con Madrid capital permite poner el dato en perspectiva. En agosto de 2026, el precio anunciado del alquiler alcanzó los 23,3 euros por metro cuadrado, según Idealista. Una vivienda de 80 metros cuadrados equivaldría teóricamente a unos 1.864 euros mensuales. No es una comparación directa con las viviendas municipales de Berzosa, porque son mercados y tipologías diferentes, pero muestra la distancia entre ambos niveles de precios.

El Ayuntamiento sostiene proyectos que generan decenas de empleos en el municipio

La vivienda no es la única pieza del modelo. El alcalde afirma que el municipio ha intentado acompañar la llegada de vecinos con actividad económica y puestos de trabajo. Según explica, el bar, el supermercado y varias residencias forman parte de los proyectos que permiten mantener empleo, junto a alojamientos turísticos y otros servicios.

Del Pozo cifra entre 80 y 100 los puestos de trabajo asociados al conjunto de estas iniciativas. La información oficial disponible en la web municipal ofrece una referencia más conservadora y contabiliza 70 empleos vinculados a la residencia para personas con discapacidad San Roque, la residencia de mayores, el centro para menores tutelados, cinco talleres profesionales y cuatro alojamientos turísticos.

Ambas cifras corresponden a referencias distintas y pueden incluir proyectos diferentes. Lo relevante es que Berzosa no ha basado su estrategia únicamente en construir vivienda barata. El municipio intenta mantener servicios y actividad económica capaces de hacer viable que los nuevos residentes permanezcan durante todo el año.

Fibra óptica y servicios básicos amplían las opciones para vivir durante todo el año

Berzosa del Lozoya dispone de fibra óptica, consultorio médico, supermercado e instalaciones deportivas, además de otros servicios municipales. El directorio oficial fija actualmente la consulta médica los jueves de 10:00 a 12:30 horas y la atención de enfermería los viernes de 10:30 a 13:00 horas.

La conexión de fibra amplía además el perfil de quienes podrían plantearse vivir en la localidad, especialmente trabajadores que desarrollen su actividad a distancia. El Ayuntamiento también informa de conexiones mediante las líneas de autobús 191D y 199A, además del acceso por carretera desde la A-1.

Quien esté interesado en una vivienda municipal debe consultar directamente con el Ayuntamiento la disponibilidad y las condiciones concretas. Las declaraciones del alcalde describen una política local de alquiler asequible, pero no convierten los 300 euros en un derecho automático ni garantizan que actualmente exista una vivienda disponible para cualquier solicitante.