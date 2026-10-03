Pere Navarro destaca el auge del 0,0 mientras el Congreso retoma la tasa de alcohol de 0,2 g/l

La nueva proposición todavía no modifica los límites vigentes y afectaría a todos los conductores. La normativa también deja un matiz importante entre cerveza 0,0 y cerveza “sin alcohol”.

Pere Navarro ha vuelto a reivindicar las bebidas 0,0 como alternativa para quienes van a conducir. AutoBild recogió el 23 de septiembre unas declaraciones del director general de Tráfico en las que calificó este fenómeno como una “historia de éxito”. La intervención coincide con un nuevo intento parlamentario para reducir la tasa máxima a 0,2 gramos de alcohol por litro de sangre. Ese cambio, sin embargo, todavía no está vigente.

La tasa de 0,2 g/l vuelve al Congreso, pero todavía no está vigente

Los límites legales siguen siendo de 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire espirado para los conductores con carácter general. Profesionales y quienes tienen menos de dos años de permiso mantienen 0,3 g/l y 0,15 mg/l. Los conductores menores de edad tienen una tasa de 0,0. Así fue el rechazo de marzo, cuando la Comisión de Interior rechazó la anterior iniciativa por 19 votos frente a 18.

El nuevo texto fue presentado el 11 de septiembre de 2026 y publicado en el Congreso el día 18. A 25 de septiembre figura en fase de toma en consideración por el Pleno. Propone fijar 0,2 g/l en sangre y 0,1 mg/l en aire para todos los conductores. Si terminara aprobándose con esa redacción, entraría en vigor dos meses después de publicarse en el BOE.

Situación Sangre Aire espirado A quién afecta Límite general vigente 0,5 g/l 0,25 mg/l Conductores con carácter general Profesionales y noveles 0,3 g/l 0,15 mg/l Profesionales y dos primeros años de permiso Menores de edad 0,0 g/l 0,0 mg/l Cualquier conductor menor Propuesta 122/000300 0,2 g/l 0,1 mg/l Todos los conductores, si se aprueba

El nuevo texto incorpora un tramo de 200 euros y dos puntos

La proposición no se limita a reducir el límite. También crearía una infracción grave para tasas superiores a 0,1 mg/l y hasta 0,25 mg/l en aire. En sangre, el tramo iría desde más de 0,2 hasta 0,5 g/l. El anexo propuesto establece la pérdida de dos puntos para esos resultados.

Al tipificarse ese primer tramo como infracción grave, la Ley de Tráfico establece para esa categoría una multa de 200 euros. Este régimen solo sería aplicable después de aprobarse y entrar en vigor la reforma. Por ahora siguen rigiendo los límites y sanciones actuales. Congreso de los Diputados El volumen de vigilancia sigue siendo elevado, como muestran los controles de alcohol realizados durante 2025.

Cerveza 0,0 y cerveza sin alcohol no significan exactamente lo mismo

Las declaraciones de Navarro también permiten introducir una diferencia relevante para el conductor. La norma española de calidad define como “cerveza sin alcohol” aquella cuya graduación es inferior al 1% en volumen. Por tanto, esa denominación legal no significa necesariamente que el producto tenga un 0,0% de alcohol. Quien quiera evitar completamente su ingesta debe comprobar la graduación concreta indicada por el fabricante.

El crecimiento de esta categoría sí aparece respaldado por los últimos datos del sector. Cerveceros de España señala que las ventas de cerveza SIN aumentaron un 4,6% durante 2025 y alcanzaron 3,3 millones de hectolitros. Representan ya el 14% de la cerveza consumida en España, aproximadamente una de cada siete. La organización añade que alrededor del 50% de las ocasiones de consumo de esta variedad están vinculadas a situaciones de conducción.

Cerveceros de España nació en 1922 y su campaña vial cumple 25 años

Existe además una precisión histórica sobre la referencia recogida en la noticia original. Cerveceros de España no nació vinculada a la seguridad vial. Su origen se remonta al 12 de mayo de 1922, cuando se creó la Asociación de Fabricantes de Cerveza de España. Lo que acumula 25 años es la campaña desarrollada por el sector con la DGT para difundir la incompatibilidad entre alcohol y conducción.

También requiere matiz la referencia internacional sobre el límite de 0,2 g/l. La proposición parlamentaria cita al Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte y al Observatorio Europeo de Seguridad Vial para defender esa tasa general. Los criterios globales consultados de la OMS consideran adecuada una tasa máxima de 0,5 g/l para la población general y de 0,2 g/l para jóvenes o noveles.

El estado actualizado puede consultarse en la ficha del Congreso.