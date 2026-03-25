La Seguridad Social no concede la jubilación automáticamente aunque tengas todos los años cotizados

Los trabajadores que alcancen la edad ordinaria y cumplan con la cotización exigida deben pedir la pensión para empezar a cobrarla. Si no lo hacen, la Seguridad Social no reconoce de oficio el derecho ni activa sus efectos económicos.

Llegar a la edad de retiro y haber cotizado lo suficiente no basta para empezar a cobrar la pensión. La Seguridad Social exige que sea el propio trabajador quien presente la solicitud de jubilación. De ahí que uno de los errores más frecuentes, justo antes de dejar de trabajar, sea pensar que todo se tramita solo tras la baja en la empresa. Y no, no funciona así.

Por qué la Seguridad Social no concede de oficio la pensión de jubilación

La administración no activa la jubilación por iniciativa propia, aunque el trabajador ya reúna todos los requisitos. Tal y como explica Alfonso Muñoz, funcionario especializado en prestaciones y pensiones, “la jubilación debes pedirla. En todos los casos”.

Esto quiere decir que no basta con haber alcanzado la edad legal, ni con tener los años cotizados exigidos, ni siquiera con que la empresa haya cursado la baja laboral. Para que el derecho quede reconocido formalmente, hay que presentar la solicitud.

¿Quién puede llevarse el disgusto? Precisamente quien piensa que, al cumplir las condiciones, empezará a cobrar de manera automática. Por tanto, conviene revisar este trámite con tiempo, porque un simple despiste puede salir caro.

Qué plazo existe para solicitar la jubilación y no perder dinero

Aquí entra en juego una fecha clave: el margen de tres meses. Según explica Muñoz, para que los efectos económicos se generen desde el día siguiente al cese laboral, la solicitud debe presentarse dentro de los tres meses anteriores o posteriores a dejar de trabajar.

Si se pide fuera de ese plazo, la Seguridad Social solo reconoce una retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de la solicitud. En consecuencia, el trabajador puede perder cantidades correspondientes a meses anteriores que ya no serán abonadas.

Dicho de otra forma, dejar pasar el tiempo por desconocimiento puede traducirse en una pérdida económica definitiva. Cuidado con esto, porque no es un detalle menor.

Cómo anticiparse al trámite de la pensión para evitar retrasos y errores

La recomendación es clara: adelantarse. No solo para presentar la solicitud en plazo, sino también para confirmar la fecha exacta de acceso a la jubilación y preparar la documentación necesaria.

Además, el trámite puede consultarse con antelación ante la Seguridad Social de forma presencial, por teléfono o por vía telemática. Así, el trabajador puede saber cuándo debe pedir la pensión, qué papeles necesita y cómo evitar problemas de última hora.