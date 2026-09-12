Movistar ofrece gratis el router WiFi 7 a algunos clientes antiguos y les permite ahorrar 60 euros

La operadora muestra una invitación en la app Mi Movistar a determinados usuarios. La autoinstalación aparece a cero euros, frente a los 60 euros habituales.

Movistar está ofreciendo a una parte de sus clientes actuales el cambio gratuito al Router Movistar WiFi 7. La campaña se conoció el 7 de septiembre de 2026, tras aparecer invitaciones personalizadas en la app Mi Movistar. Los seleccionados pueden pedir el equipo por cero euros mediante autoinstalación. La oferta no alcanza a toda la cartera, ya que otros usuarios siguen viendo un precio de 60 euros. El movimiento acerca a estos abonados al equipo que ya reciben las nuevas altas de fibra.

La oferta gratuita aparece solo en las cuentas seleccionadas

El aviso puede mostrarse como una ventana emergente al entrar en Mi Movistar. Desde ahí, el cliente accede a una página específica para renovar su equipo. Quienes sufrían cortes quizá hayan probado antes a reiniciar el router, pero esta campaña plantea sustituir determinados modelos antiguos. Pulsar Reset no equivale a reiniciar y puede restaurar la configuración del aparato.

Movistar no ha publicado los criterios utilizados para elegir a los beneficiarios. No está confirmado si influyen la antigüedad, la tarifa o el modelo instalado. Algunos participantes del foro de BandaAncha relacionan la invitación con el HGU5. Esa experiencia no demuestra que todos sus propietarios puedan conseguir el cambio gratuito. La única confirmación válida para cada línea es que aparezca la oferta personalizada y termine en cero euros.

Cómo comprobar si Movistar permite hacer el cambio por cero euros

El primer paso es abrir la app Mi Movistar y comprobar si aparece la invitación. También se puede acceder a la página promocional de Movistar e identificarse como cliente. Antes de confirmar el pedido, el importe final debe figurar expresamente como cero euros. La modalidad incluida en la campaña es la autoinstalación del equipo en el domicilio.

Cuando la web cambia el precio a 60 euros, la línea no parece estar incluida en la promoción. El cliente no debería completar el pedido pensando que Movistar devolverá después el importe. Entrar mediante el enlace general tampoco activa automáticamente el descuento. La página pública consultada no detalla un plazo final ni explica los criterios de selección. Tampoco presenta el cambio gratuito como un derecho para todos los abonados.

Qué aporta el nuevo router WiFi 7 de Movistar

Movistar asegura que su nuevo equipo admite un 70% más de tráfico que el Router Smart WiFi 6. También anuncia una reducción de hasta el 50% en la latencia. El dispositivo funciona en las bandas de 2,4 y 5 GHz, incorpora diez antenas internas y utiliza seguridad WPA3. Después del cambio, el usuario puede comprobar los dispositivos conectados al WiFi y reforzar la protección de su red.

El router integra la conexión de fibra, dispone de tres puertos Gigabit Ethernet y añade otro de hasta 10 Gbps. También incorpora EasyMesh para gestionar ambas bandas bajo un mismo nombre de red. Movistar calcula que la autoinstalación puede completarse en diez minutos siguiendo su guía rápida. La compañía señala un consumo energético un 9% menor y afirma que el 65% de sus materiales son reciclados.

La renovación no modifica por sí sola la tarifa de fibra

Recibir un router más avanzado no implica que aumente automáticamente la velocidad contratada. La promoción se refiere al equipamiento instalado en casa y no anuncia cambios en la cuota mensual. Los dispositivos antiguos podrán conectarse mediante estándares anteriores compatibles. Para aprovechar todas las mejoras de WiFi 7, el móvil, ordenador o televisor también debe admitir esa tecnología. El equipo puede trabajar en redes de fibra de hasta 10 Gbps.

La colocación seguirá influyendo en la cobertura, incluso con el nuevo modelo. Es preferible dejarlo en una zona abierta y no cubrir sus ranuras de ventilación. Poner objetos sobre el router no mejora la señal y puede favorecer el sobrecalentamiento. Los clientes invitados pueden entrar en la página promocional oficial, identificarse y comprobar que el pedido conserva el precio de cero euros.