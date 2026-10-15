Tiene problemas lumbares y pide la incapacidad permanente, pero la Justicia considera que puede seguir trabajando

La Sala resuelve con los hechos probados sin modificar. El fallo admite recurso ante el Supremo.

El Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears ha respaldado la denegación de la incapacidad permanente a un director comercial de ventas de coches. El Poder Judicial difundió la resolución el 6 de octubre de 2026. Las secuelas lumbares acreditadas no justificaron la prestación. El caso permite explicar por qué un informe médico y los hechos que una sentencia considera probados no cumplen la misma función al recurrir.

La valoración médica desembocó en una denegación del INSS

El INSS denegó la prestación a este trabajador, operado de una hernia discal, y el juzgado confirmó la decisión. La valoración de las limitaciones por varias enfermedades exige relacionarlas con la capacidad laboral. Un diagnóstico identifica una dolencia. Reconocer una incapacidad requiere analizar las secuelas que conserva la persona después del tratamiento y su efecto sobre el trabajo. La ley no asigna automáticamente una pensión a cada enfermedad ni a cada técnica quirúrgica. Exige una pérdida funcional con consecuencias laborales.

El TSJ rechazó el recurso sobre la base de unos hechos probados que permanecían sin modificar. El problema procesal obliga a diferenciar lo que una parte sostiene de lo que queda acreditado judicialmente. Un informe puede contener afirmaciones favorables al trabajador sin que todas sean aceptadas en la sentencia. Al preparar una impugnación debe identificarse qué conclusión se combate y mediante qué vía puede solicitarse su modificación.

Revisar los hechos y denunciar un error jurídico son vías distintas

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social separa los motivos del recurso de suplicación en su artículo 193. Su apartado b permite solicitar cambios en los hechos probados basándose en pruebas documentales o periciales. El apartado c sirve para denunciar infracciones de normas sustantivas o de jurisprudencia. Elegir una vía depende del error que se atribuya a la sentencia. Si se cuestiona qué limitaciones quedaron acreditadas, esa discusión no equivale simplemente a afirmar que el juzgado aplicó mal la definición legal de incapacidad.

El artículo 196 añade requisitos concretos para pedir una revisión del relato fáctico. Debe señalarse el documento o la pericia que la sostiene y proponerse una formulación alternativa. También deben explicarse los motivos jurídicos con precisión y justificar su relevancia. Son exigencias que afectan al contenido del escrito, más allá de adjuntar documentación médica. Otro caso publicado sobre un vendedor de la ONCE muestra cómo una petición de revisión insuficientemente formulada puede fracasar. Cada procedimiento exige analizar sus propios documentos y hechos acreditados.

La incapacidad depende de las tareas que no pueden realizarse

El artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social exige reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas. Esas reducciones deben disminuir o anular la capacidad laboral. La norma contempla también que una recuperación incierta o a largo plazo no impida reconocer la incapacidad. Por tanto, haber recibido tratamiento no demuestra por sí solo la recuperación completa. Tampoco una intervención quirúrgica concede automáticamente la prestación. Debe examinarse qué secuelas permanecen y cómo afectan a las funciones que corresponden al grado solicitado.

La disposición transitoria vigésima sexta distingue los grados de incapacidad. La total se refiere a la imposibilidad de realizar todas o las tareas fundamentales de la profesión habitual. Permite que la persona pueda dedicarse a otra profesión diferente. La absoluta exige inhabilitación completa para cualquier profesión u oficio. Estos criterios explican por qué las exigencias laborales forman parte del análisis. Un informe útil debe describir capacidades y limitaciones verificables. Por ejemplo, las restricciones posturales deben concretarse y relacionarse con las tareas discutidas, sin presumir sus efectos.

La reclamación ante el INSS tiene plazos propios

Para quien recibe una denegación inicial, el artículo 71 de la ley procesal social regula la reclamación previa. El plazo general es de treinta días desde la notificación de la resolución expresa. La entidad dispone de cuarenta y cinco días para contestar. Si no responde, la reclamación puede entenderse desestimada por silencio administrativo. Después existe un plazo de treinta días para presentar la demanda desde la denegación expresa o presunta. La fecha concreta debe calcularse según la notificación y el procedimiento aplicable, sin confundir estas fases.

El justificante de presentación de la reclamación previa debe acompañar a la demanda. Guardar las notificaciones permite documentar cuándo comenzó cada plazo y qué resolución se impugna. La ley procesal social recoge estos requisitos y los motivos del recurso de suplicación. Según la comunicación del Poder Judicial, la sentencia de Baleares no es firme y admite recurso ante el Supr