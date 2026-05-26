Varias enfermedades leves pueden acabar dando derecho a una pensión de incapacidad permanente

Arrastrar una dolencia ya es bastante pesado, pero sumar varias puede convertir la jornada laboral en una cuesta arriba diaria. Y aquí no se trata solo de sentirse mal, sino de si esas enfermedades impiden trabajar con normalidad. La incapacidad permanente puede reconocerse cuando una lesión, dolencia o enfermedad limita de forma determinante al trabajador en su vida laboral o cotidiana.

Cuando hay varias patologías a la vez, la Seguridad Social debe valorar si el conjunto de secuelas deja a la persona sin capacidad para desempeñar su profesión habitual o cualquier otra. Lo curioso, y también lo importante, es que dolencias que por separado parecen menores pueden pesar mucho cuando se juntan, como esas facturas pequeñas que al final dan un susto. Por eso, el análisis global del estado de salud puede abrir la puerta a una pensión de incapacidad permanente.

¿Se puede cobrar una incapacidad permanente por varias enfermedades a la vez?

Sí, puede reconocerse una pensión de incapacidad permanente cuando varias enfermedades, valoradas de forma conjunta, impiden al trabajador desarrollar su profesión habitual o cualquier otro trabajo. La clave no está siempre en una sola dolencia grave, sino en el efecto acumulado de todas ellas.

Campmany Abogados, bufete especializado en incapacidad permanente, explica que «se puede reconocer una incapacidad permanente por varias enfermedades simultáneas si, valoradas en conjunto, sus secuelas generan limitaciones funcionales graves -y previsiblemente permanentes- que impiden desempeñar la profesión habitual o cualquier otra».

Esto quiere decir que la Seguridad Social no debe mirar cada problema de salud como si estuviera aislado en una burbuja. Lo relevante es cómo todas esas enfermedades afectan en conjunto al trabajador y a su capacidad real para seguir trabajando.

Por qué la Seguridad Social debe valorar todas las dolencias en conjunto

El punto central está en las limitaciones funcionales, es decir, en los problemas concretos que una persona tiene para realizar tareas por culpa de sus enfermedades. No basta con tener varios diagnósticos; lo importante es si esos diagnósticos impiden hacer el trabajo con normalidad.

Según Campmany Abogados, «lo importante son las limitaciones funcionales globales y cómo inciden en la capacidad laboral del trabajador». Dicho de forma más sencilla: no se trata solo de contar enfermedades, sino de comprobar qué efecto tienen todas juntas sobre el día a día laboral.

Por eso, dos trabajadores con dolencias parecidas pueden acabar en situaciones distintas. Todo depende de cómo esas secuelas afecten a su profesión, a sus tareas concretas y a las exigencias físicas o cognitivas del puesto.

Qué ejemplos muestran que varias dolencias menores pueden dar derecho a pensión

Uno de los casos citados es el de una limpiadora con fibromialgia, fatiga crónica, rizartrosis, lumbalgia, cervicalgia, discopatía y trastorno de ansiedad. En esa sentencia, el juez afirmaba que, por separado, las enfermedades o lesiones no otorgaban derecho a incapacidad, pero que en conjunto sí incapacitaban a la trabajadora.

También se menciona el caso de una directora comercial con migrañas severas, fibromialgia intensa, trastorno ansioso depresivo con intentos de suicidio y trastornos del ritmo cardíaco. En este supuesto, se concedió una pensión de incapacidad permanente por los efectos acumulados de todas esas dolencias o enfermedades.

Estos ejemplos ayudan a entender la lógica del reconocimiento. Una enfermedad puede no bastar por sí sola, pero varias juntas pueden formar un cuadro médico incompatible con seguir trabajando.

Qué grado de incapacidad permanente pueden reconocer por varias enfermedades

Campmany Abogados señala que el grado de incapacidad dependerá de las exigencias físicas o cognitivas del puesto de trabajo. Por tanto, cada caso será diferente y habrá que mirar qué requiere exactamente la profesión del trabajador.

Por ejemplo, una persona con un empleo muy físico puede verse claramente afectada por dolencias que limiten la fuerza, los reflejos o la velocidad. En cambio, esas mismas limitaciones pueden tener un impacto distinto en un trabajo de oficina, donde pesan más otras funciones.

La Seguridad Social reconoce cuatro grados de incapacidad permanente, cada uno con efectos diferentes para el trabajador:

Incapacidad permanente parcial: no incapacita al trabajador, pero le provoca una disminución del rendimiento de al menos un 33%. Supone un pago único, no una pensión.

Incapacidad permanente total: incapacita para la profesión habitual, pero permite desempeñar tareas o funciones diferentes. Por eso, puede ser compatible con ingresos por sueldos.

Incapacidad permanente absoluta: incapacita al trabajador para cualquier función o tarea.

Gran incapacidad: incapacita al trabajador y, por pérdidas anatómicas o funcionales, le obliga a depender de terceras personas para aspectos vitales de la vida cotidiana, como vestirse, comer o desplazarse.

La diferencia entre un grado y otro no está solo en el nombre, aunque suene a papeleo de los que hacen bostezar. La diferencia real está en qué puede hacer todavía el trabajador y qué tareas quedan fuera de su alcance por sus limitaciones.

Qué debe tener en cuenta el trabajador si varias enfermedades le impiden trabajar

El primer paso práctico es no analizar cada dolencia como si fuera un problema suelto. Conviene valorar el conjunto completo de enfermedades y explicar cómo se traducen en limitaciones funcionales graves y previsiblemente permanentes.

Después, es importante relacionar esas limitaciones con la profesión concreta. No es lo mismo un puesto que exige fuerza, reflejos o velocidad que otro con funciones de oficina, porque la incapacidad depende de cómo afectan las dolencias al trabajo real.

En consecuencia, el enfoque debe ser claro: qué enfermedades existen, qué secuelas dejan y cómo todas juntas impiden desempeñar la profesión habitual o cualquier otra. Ahí está la clave para que la suma de varias dolencias pueda dar derecho a una pensión de incapacidad permanente.