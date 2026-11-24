El proyecto de FIMMA + Maderalia prevé dos dormitorios y un posterior traslado por módulos. El plazo anunciado corresponde al montaje de la vivienda.

El arquitecto Dani Sirvent Pérez quiere que una casa de madera presentada para una feria se convierta en su hogar. FIMMA + Maderalia anunció el 3 de noviembre su montaje en cuatro días, del 10 al 13 de noviembre de 2026. La propuesta, denominada Casa entre Pinos Mediterráneos y encargada a SIDO Madera, contempla desmontarla después por módulos para trasladarla a su ubicación definitiva.

Dos dormitorios y módulos desmontables para trasladar la casa después de la feria

La presentación oficial del proyecto describe una distribución con dormitorios y zonas de servicio que agrupan cocina, baños y almacenaje. Esta organización busca dejar espacios abiertos y conectados con el exterior. Su montaje se programó dentro del Salón de Construcción Industrializada, en el nivel 3 del pabellón 3 de Feria Valencia.

El proyecto tiene una finalidad residencial concreta, aunque quedan datos por conocer. La documentación consultada no incluye el presupuesto ni la superficie. Por eso, no permite compararlo por precio con otras viviendas prefabricadas de madera que se comercializan con medidas y acabados definidos.

Los cuatro días de montaje llevan un trabajo de fábrica detrás

El proceso constructivo de SIDO comienza con una evaluación técnica y los cálculos de la estructura. Después se diseña cada componente teniendo en cuenta cómo se fabricará, transportará y ensamblará. La empresa explica que produce los elementos en sus instalaciones mediante maquinaria automatizada. Antes de enviarlos, también organiza los acabados y la protección de las piezas.

El transporte también forma parte de la planificación. El embalaje debe proteger los componentes y las entregas se coordinan con la programación de la obra. El montaje final queda en manos de equipos especializados que trabajan con la documentación técnica previa. Así, la preparación de cada elemento empieza bastante antes de su instalación.

Esa secuencia ayuda a interpretar el plazo anunciado para la feria. Los cuatro días se refieren al montaje programado, sin que la nota detalle cuánto duraron el diseño o la fabricación previa. Al comparar propuestas, incluidas las casas prefabricadas de dos plantas, interesa conocer qué fases comprende cada plazo. SIDO describe su método general, pero no publica en esa página el calendario completo de esta vivienda.

La madera contralaminada y los voladizos dan forma al proyecto

El material elegido es el CLT, conocido como madera contralaminada. SIDO lo describe como paneles macizos formados por capas de madera dispuestas en direcciones cruzadas. Es un sistema industrializado que permite preparar componentes antes de llevarlos al lugar del montaje. La empresa trabaja también con otros elementos constructivos y distingue el diseño técnico, la fabricación y la instalación.

La casa incorpora voladizos pensados para dar sombra durante las horas centrales del verano y aprovechar la radiación solar en invierno. Son criterios de diseño bioclimático, vinculados a la relación entre el edificio y su entorno. La información disponible describe esa intención arquitectónica, pero no aporta mediciones de consumo ni un porcentaje de ahorro energético.

Un profesor de Alicante especializado en construir con módulos

La trayectoria de Sirvent ayuda a entender esta propuesta. Su currículo en la Universidad de Alicante lo identifica como profesor asociado de Construcciones Arquitectónicas. Entre sus especialidades figuran la prefabricación ligera, los sistemas modulares y la construcción bioclimática. También ha coordinado talleres internacionales sobre refugios de emergencia y estudia la vivienda mínima y los espacios comunes. Su perfil recoge 26 años de trayectoria docente y un estudio profesional dedicado a proyectos residenciales y concursos de arquitectura.

La relación entre SIDO y la universidad cuenta, además, con un antecedente documentado. En diciembre de 2025, la empresa explicó una colaboración sobre construcción industrializada con CLT en la que participaron estudiantes. Los alumnos desarrollaron propuestas aplicando criterios de eficiencia, diseño y control de calidad. Esa iniciativa no acredita el estado de esta casa. Por ahora, la documentación consultada permite explicar el proyecto y su destino previsto, pero no confirmar una fecha de ocupación.