El prototipo de Casa Bosc se ha construido en Girona con piezas prefabricadas. Sus autores preparan la comercialización y han desarrollado un manual de montaje.

Una vivienda de madera y corcho en Camprodon, Girona, sirve para probar una construcción con menos componentes y trabajo en parcela. Se llama Casa Bosc y la desarrolla Àgora Arquitectura, con participación de la UPC. La universidad estima un ahorro del 20 al 25 %, según el proyecto. El prototipo, terminado en 2025, ha vuelto a difundirse en noviembre mientras sus autores preparan su comercialización.

El ahorro del 20 al 25 % es una estimación y no un precio cerrado

La ficha publicada por CIT UPC recoge un presupuesto de ejecución por contrata de 100.000 euros para el prototipo. La comparación con una construcción convencional de características similares conduce al ahorro estimado. Ese presupuesto corresponde a una obra concreta. Para valorar otra vivienda hay que conocer los trabajos incluidos y las características del terreno elegido, además de las condiciones del encargo.

Los arquitectos Joan Casals Pañella y José Luis Cisneros Bardolet llegaron a estimar un ahorro próximo al 30 % en una entrevista posterior. La referencia universitaria ofrece el intervalo del 20 al 25 % utilizado aquí. En esa conversación publicada el 12 de noviembre, el catálogo con configuraciones y precios seguía en preparación. Ninguna de esas estimaciones constituye una oferta cerrada para cualquier comprador.

Casa Bosc aprovecha las virutas de su propia construcción para aislar los cerramientos

La memoria del proyecto presentada al CATEB describe una estructura de madera laminada y cerramientos formados por cajones de OSB. Este tablero se fabrica con virutas de madera orientadas y prensadas. Los cajones incorporan restos generados durante la propia construcción, utilizados como aislamiento. Las placas de corcho completan la envolvente exterior. La propuesta reúne materiales reconocibles dentro de un sistema pensado para reducir desperdicios.

Los diseñadores simplifican las piezas para facilitar su fabricación y ensamblaje. Una retícula de 1,5 por 1,5 metros permite combinar unidades y distribuir distintos espacios domésticos. La organización modular abre la posibilidad de adaptar el sistema a otros encargos. La casa construida funciona como un ensayo real de esa combinación, con componentes que pueden desmontarse y volver a montarse. Sus autores explican que este primer prototipo se ejecutó con métodos todavía artesanales. La extensión del sistema requiere industrializar de forma más completa esa fabricación, un paso distinto de haber construido una primera vivienda habitable.

Transportar las piezas permite superar las limitaciones de una casa llevada entera

El sistema nació de la experiencia de los arquitectos con un refugio anterior destinado a un camping. Según explicaron en Tectónica, algunas parcelas interesadas tenían accesos incompatibles con un tráiler o una grúa. Además, aquel refugio no resolvía todas las exigencias aplicables a una vivienda convencional. Esas dificultades impulsaron una solución desmontable, con piezas transportables y una distribución concebida desde el principio para uso residencial.

La relación con el suelo también condicionó el prototipo. La parcela de Camprodon tenía árboles cortados, un acceso rodado y alteraciones de la pendiente. El proyecto buscó recuperar parte de ese entorno y adaptar la casa al lugar. La presencia de roca obligó a emplear una cimentación convencional mediante riostras. Por eso, describir el sistema como una casa que puede colocarse en cualquier sitio omitiría una condición fundamental.

El manual de montaje mantiene tareas que deben realizar profesionales

Casa Bosc incluye instrucciones para explicar el montaje y desmontaje del sistema. Sus autores plantean que los futuros usuarios puedan participar en parte del proceso. La propuesta conserva intervenciones reservadas a profesionales, especialmente determinadas instalaciones y operaciones técnicas. La documentación ayuda a comprender las piezas y su secuencia, pero no convierte cualquier trabajo de construcción en una tarea doméstica.

Antes de contratar una solución similar, el comprador necesita un presupuesto detallado y una comprobación de la viabilidad de la parcela. También debe consultar los permisos para instalar una casa prefabricada en el ayuntamiento competente. La comparación económica será útil cuando incluya partidas equivalentes, acabados y responsabilidades de ejecución. El prototipo permite estudiar el sistema; cada nueva vivienda necesitará concretar esas condiciones.