Le descubren un enganche ilegal de luz, le reclaman casi 12.000 euros y la Justicia acaba dando un giro al caso

La Audiencia mantiene la multa de 540 euros y las costas. La reducción de la indemnización alcanza 9.132,57 euros, un 77,3% del importe anterior.

Un propietario condenado por consumir electricidad mediante un enganche sin contador ha conseguido reducir la indemnización que debía pagar a la compañía. La Audiencia Provincial de Zaragoza la rebaja de 11.819,29 a 2.686,72 euros, según informó el Poder Judicial el 2 de octubre de 2026. La diferencia asciende a 9.132,57 euros. Sin embargo, permanece la condena por defraudación, junto con una multa de 540 euros y las costas procesales.

La rebaja afecta a la indemnización, pero la multa continúa

El resultado económico exige separar los conceptos que recoge la comunicación judicial. La indemnización compensa el perjuicio de la compañía por la energía consumida irregularmente. La multa constituye la respuesta penal impuesta al condenado. Ambas cantidades coexisten, aunque una se reduzca durante el recurso. Sumadas, las cifras conocidas pasan de 12.359,29 a 3.226,72 euros. Este cálculo no incorpora las costas, cuyo importe no detalla la nota oficial. Tampoco representa una factura ordinaria de suministro ni un descuento comercial.

La reducción supone aproximadamente el 77,3% de la indemnización inicial. Para obtener ese porcentaje se compara la diferencia de 9.132,57 euros con los 11.819,29 euros anteriores. No describe una rebaja general que puedan pedir otros usuarios. Las reclamaciones por el contador dependen del origen del problema, de la documentación y del perjuicio acreditado. En este asunto, el tribunal estima parcialmente el recurso del propietario, pero mantiene su responsabilidad por el suministro irregular detectado.

Los técnicos detectaron un suministro sin contador durante un año

La comunicación del Poder Judicial explica que los técnicos de la empresa comprobaron el enganche en la vivienda. Cuantificaron en 2.686,72 euros la electricidad defraudada durante un año. Esa cantidad coincide con la indemnización que finalmente establece la Audiencia. La información oficial no identifica la compañía ni ofrece el detalle de potencia, tarifas o consumos utilizados. Por tanto, no permite reconstruir una fórmula de cálculo concreta ni afirmar qué partidas explicaban la diferencia con la valoración inicial.

El tribunal también rechaza que otras personas hubieran disfrutado del suministro en calidad de inquilinos. Considera acreditado que el acusado era el único ocupante del inmueble, además de propietario. De ese hecho deduce que fue el beneficiario del enganche. La ocupación efectiva resulta aquí relevante para atribuir la conducta. No basta con trasladar esa conclusión a cualquier vivienda arrendada. Si existen otros residentes o periodos de ocupación diferentes, la información disponible y las pruebas requerirán un examen propio.

El perjuicio económico necesita una justificación distinta de la condena

El artículo 109 del Código Penal establece que cometer un delito obliga a reparar los daños y perjuicios causados. Su artículo 115 exige que los tribunales expliquen las bases utilizadas para fijar la responsabilidad civil. Esa separación permite entender que una resolución confirme la conducta y corrija el dinero que debe abonarse al perjudicado. Discutir la cuantía no equivale necesariamente a negar todo el hecho. Del mismo modo, mantener una sanción tampoco vuelve irrevisable cualquier importe reclamado por la empresa. La cuantía puede concretarse en la resolución o durante su ejecución, conforme a ese artículo.

Los conflictos de suministro pueden llegar a los tribunales por vías diferentes. Una discrepancia de facturación, una acusación de fraude y los cortes de luz y agua no describen necesariamente el mismo problema jurídico. Antes de comparar cantidades, hay que identificar qué se está reclamando y por qué. En Zaragoza existe una condena penal con indemnización. No debe confundirse con una simple regularización administrativa ni con una indemnización que la eléctrica tenga que pagar al consumidor.

Cómo reclamar una discrepancia sobre el contador o la factura

La CNMC distingue los canales según el problema. Las cuestiones de tarifa, altas, bajas y facturación corresponden a la comercializadora. Los contadores, lecturas, averías y fraudes se relacionan con la distribuidora. La reclamación inicial debe dirigirse a la empresa responsable, cuyos contactos aparecen en el contrato o la factura. Es útil conservar el acuse de recibo y la documentación que identifica la discrepancia. La guía del regulador exige que ese justificante incluya fecha, hora y número de solicitud.

Cuando la respuesta no resuelve el conflicto, la CNMC informa sobre mecanismos alternativos y la posibilidad de acudir al órgano autonómico competente. También contempla la vía judicial y aclara que el regulador no resuelve reclamaciones individuales. Esta orientación de consumo no sustituye los recursos correspondientes a un procedimiento penal ya iniciado. El caso puede comprobarse en la nota oficial del Poder Judicial.

La guía de reclamaciones de la CNMC explica los canales generales para otros usuarios que discutan su suministro.