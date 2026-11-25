Myofree utiliza unas gafas especiales para modificar la dirección de la mirada. Sus posibles beneficios visuales siguen necesitando más comprobaciones.

Ver una película en una tableta colocada sobre la mesa y percibir la imagen mucho más lejos es la propuesta de Myofree. La empresa japonesa Kyodo ha desarrollado un dispositivo que combina pantalla y gafas para simular una mirada lejana. Su preventa en Japón comienza el 18 de noviembre de 2026. El invento plantea una forma diferente de consumir contenidos, aunque su efecto visual debe distinguirse de una mejora acreditada para la salud.

La pantalla permanece cerca y las gafas hacen que cada ojo reciba una imagen diferente

La distancia física del aparato no cambia. Según la explicación técnica de Myofree, el sistema está diseñado para utilizarse a unos 40 centímetros. Mediante imágenes diferenciadas y gafas de polarización circular, busca que los ojos adopten una orientación próxima a observar algo situado a cinco metros. El fabricante denomina a este funcionamiento «visión paralela»: las líneas de mirada se aproximan a la posición que mantienen al mirar lejos.

Este mecanismo actúa sobre la presentación del contenido y la dirección de los ojos. Cambiar esa orientación no demuestra, por sí solo, que desaparezca el esfuerzo de enfoque. Tampoco permite concluir que mirar la tableta equivalga a descansar de las pantallas. La distinción resulta especialmente relevante cuando una demostración comercial combina una experiencia llamativa con expectativas sobre el bienestar del usuario.

Un pequeño estudio no encontró diferencias significativas en sus dos resultados principales

Un estudio publicado en Atarashii Ganka examinó esta tecnología con doce adultos jóvenes; diez entraron finalmente en el análisis. Comparó tareas de una hora con y sin el dispositivo, mediante un diseño cruzado y sin cegamiento. Los participantes conocían la condición utilizada. En un diseño cruzado, cada participante prueba ambas condiciones. Eso permite comparar sus respuestas, aunque no elimina las expectativas derivadas de conocer el dispositivo utilizado. No hubo diferencias estadísticamente significativas en los dos indicadores principales, relacionados con la acomodación ocular y la valoración subjetiva de fatiga. Sí mejoró un indicador secundario.

Los autores consideran que los resultados justifican seguir investigando, con más participantes y condiciones mejor estandarizadas. El trabajo recibió financiación de Kyodo y evaluó un sistema con gafas obturadoras, diferente del conjunto comercial anunciado ahora. Por tanto, sus resultados no acreditan beneficios clínicos de la nueva tableta. La propia compañía especifica que Myofree no es un dispositivo médico y que no está destinado a diagnosticar, tratar o prevenir enfermedades.

Myofree incorpora una pantalla de 15,6 pulgadas y tres formatos de gafas

El equipo anunciado utiliza Android 16 y un panel Full HD de 15,6 pulgadas. Incluye conexiones USB-C y HDMI, además de wifi y Bluetooth. Kyodo plantea su uso para vídeo, navegación, juegos, trabajo y estudio. Las gafas tienen tres formatos: una montura convencional, un accesorio que se coloca sobre gafas graduadas y una versión de tamaño infantil. Estas características describen el producto; no acreditan una eficacia diferente según la edad.

El papel del accesorio es esencial para entender la propuesta. En las gafas inteligentes con pantalla integrada, parte de la información aparece dentro del propio visor. Myofree utiliza una pantalla externa y unas lentes que seleccionan lo que recibe cada ojo. Antes de comparar ambos formatos, conviene atender a su funcionamiento y al uso previsto, además de su apariencia.

La preventa comienza en Japón y el anuncio no concreta su llegada a España

El comunicado de lanzamiento de Kyodo fija el inicio de la preventa para el 18 de noviembre de 2026 en Makuake. La campaña anuncia una oferta limitada de 238.700 yenes, frente a un precio general de referencia de 385.000 yenes. La información consultada no establece una fecha de comercialización española ni un precio oficial en euros. El comienzo de una campaña japonesa tampoco equivale a disponibilidad inmediata en otros mercados.

Para valorar el dispositivo, quedan dos cuestiones distintas: cómo resulta utilizarlo y qué beneficios pueden demostrarse con pruebas suficientes. Una experiencia de profundidad convincente no resuelve automáticamente la segunda. Los resultados del ensayo permiten explicar el interés científico de la idea, pero también sus límites. Las futuras evaluaciones del producto comercial serán relevantes para comprobar si ese cambio en la presentación de las imágenes mejora el uso cotidiano.