La candidatura debe presentarla una institución francesa. Paris-Saclay mantiene su plazo interno de máster hasta el 26 de noviembre, antes del cierre nacional.

Las becas France Excellence Eiffel de 2027 ofrecen 1.200 euros mensuales para cursar un máster en Francia. La campaña comenzó en octubre y las candidaturas deben llegar a Campus France a través de una institución francesa. Para estudiantes que preparan una solicitud desde España, hay una fecha concreta: la Universidad Paris-Saclay mantiene abierto su procedimiento interno de máster hasta el 26 de noviembre de 2026.

Los 1.200 euros mensuales pueden mantenerse hasta 24 meses de máster

La ayuda tiene una duración máxima vinculada al curso de incorporación. En Paris-Saclay, la información publicada establece hasta 24 meses para entrar en el primer año del máster y hasta 12 para el segundo. La mensualidad corresponde a la modalidad de máster. No debe confundirse con las condiciones del doctorado, que cuenta con su propio procedimiento. Tampoco constituye un pago automático por ser admitido en la universidad.

Según las condiciones de las becas Eiffel, el programa añade prestaciones de transporte, cobertura sanitaria y apoyo para buscar alojamiento. Encontrar una residencia no significa que todos sus gastos queden cubiertos. Los costes de formación tampoco se financian de forma general. Existe exención de determinados derechos de inscripción en instituciones públicas para las titulaciones previstas por la normativa francesa; otros gastos requieren comprobación individual.

La universidad presenta el expediente y fija su propio cierre

El calendario nacional de Campus France fija el 6 de enero de 2027 para recibir expedientes de las instituciones. Esa fecha no es el último día para que cualquier estudiante contacte con una universidad. Cada centro necesita evaluar y seleccionar sus candidaturas previamente. Esperar al cierre nacional puede dejar fuera del procedimiento. El interesado debe identificar primero una formación y consultar su calendario interno.

Paris-Saclay pide contactar con la persona responsable del máster antes del 26 de noviembre. Su página de cada formación proporciona el contacto correspondiente. La universidad estudia las propuestas y decide cuáles apoya ante el jurado nacional. Ser preseleccionado no garantiza la ayuda. Es una diferencia relevante al comparar becas para estudiar fuera, porque no todos los programas permiten presentar una solicitud individual directamente al organismo financiador.

El expediente académico y la situación del estudiante condicionan el acceso

La modalidad de máster está dirigida a estudiantes de nacionalidad extranjera y contempla áreas como biología, transición ecológica, matemáticas, ingeniería, derecho y economía. Paris-Saclay exige haber nacido después del 31 de marzo de 1997. También establece que el candidato no esté cursando estudios en Francia. Tener nacionalidad francesa, incluso junto con otra, impide acceder. La ayuda no es compatible con otra beca del Gobierno francés.

El expediente puede incluir identificación, títulos, notas, certificado de posición en la promoción y un proyecto profesional. El currículum adaptado a la solicitud debe describir estudios y experiencias relacionadas con la formación elegida. Paris-Saclay pide el CV y el proyecto en francés o inglés, con una o dos páginas. La acreditación lingüística depende del idioma de enseñanza y de la situación académica del aspirante.

Solicitar la beca no sustituye la admisión en el máster

La convocatoria de Paris-Saclay diferencia la selección para la ayuda y el acceso a la formación. Los candidatos deben seguir después el procedimiento ordinario de admisión, previsto desde febrero de 2027, aunque hayan sido preseleccionados para Eiffel. También deben comprobar el programa académico y sus exigencias. Una candidatura económica favorable no reemplaza los requisitos de matrícula ni permite elegir cualquier titulación del centro.

La comunicación de resultados nacionales está prevista para la semana del 12 de abril de 2027. Hasta entonces, la planificación debe distinguir gastos previstos, mensualidad solicitada y ayuda efectivamente concedida. El primer paso disponible es escribir al responsable del máster con el expediente y un proyecto coherente. Después corresponde atender sus indicaciones y conservar los justificantes de envío. Las condiciones de otras universidades pueden cambiar, especialmente sus fechas internas y documentos. Campus France ofrece además un catálogo de becas para consultar otras modalidades cuando Eiffel no se ajusta al perfil del estudiante.