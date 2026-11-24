La Universidad de Cádiz analiza las tumbas de Trafalgar, utilizadas durante la Edad del Bronce, y un ajuar de oro, plata y marfil.

Bajo las dunas del cabo de Trafalgar quedó escondido un lugar donde una comunidad despedía a sus muertos. Dos tumbas de Barbate, en Cádiz, conservaban restos de al menos 20 personas, entre niños y adultos. Un nuevo estudio reconstruye cuándo se utilizaron y qué objetos acompañaron a algunos enterramientos. Las excavaciones se realizaron entre 2021 y 2022. La novedad es el análisis científico, que aporta una cronología y abre preguntas sobre estas comunidades.

Las tumbas de Trafalgar se utilizaron a la vez hace cerca de 4.000 años

La investigación, publicada el 11 de noviembre de 2026 en PLOS ONE, reúne análisis de restos humanos, objetos funerarios y arquitectura. El equipo realizó 16 dataciones por carbono 14 sobre otras tantas personas. Los resultados sitúan la actividad principal entre aproximadamente 1875 y 1600 antes de Cristo. Ambas sepulturas funcionaron durante un mismo periodo, aunque su uso no fue idéntico. El equipo comparó las fechas mediante modelos estadísticos para estudiar cómo se relacionaban los periodos de actividad de las dos tumbas.

En la primera tumba, una muestra aislada del corredor ofrece un intervalo de 1610 a 1440 antes de Cristo. Los autores la relacionan con un posible episodio posterior de depósito o reutilización. Esta diferencia permite reconstruir cambios dentro del recinto funerario. También evita atribuir a todos los restos una misma fecha o interpretar el conjunto como un único enterramiento simultáneo.

Una cámara excavada en la roca y otra con falsa cúpula

La primera estructura combina un corredor de grandes losas con una cámara excavada en la roca. La segunda corresponde a un tholos, con cámara circular y una cubierta de falsa cúpula. El recuento identifica un mínimo de 13 personas en la primera tumba y siete en la segunda. Esa cifra no significa que aparecieran 20 esqueletos completos y ordenados. Las sepulturas están separadas por unos 180 metros, una distancia que permite estudiar también cómo se organizaba el espacio funerario.

La posición de los huesos y su relación con las cámaras y los corredores ayudan a interpretar las prácticas funerarias. Algunos conjuntos fueron desplazados dentro de las sepulturas, mientras que una mujer conservaba su conexión anatómica. La importancia de documentar el contexto también aparece en el estudio de las estelas y enterramientos de Cañaveral de León, en Huelva. Son investigaciones sobre yacimientos distintos.

Oro, plata y marfil acompañaban a una mujer adulta joven

La Universidad de Cádiz destaca el ajuar asociado a una mujer adulta joven de la primera tumba. Incluía dos pendientes de oro, cuentas de plata, cuentas de mica verde y un peine de marfil. Estos objetos aportan información sobre el valor de determinados materiales y las conexiones entre territorios. No permiten conocer por sí solos su nombre, parentesco o posición política.

Los investigadores consideran que el conjunto apunta a redes de intercambio en los primeros siglos de la Edad del Bronce. La ubicación costera refuerza su interés por el papel del mar. El entierro colectivo tampoco demuestra que todos los miembros de la comunidad tuvieran idéntico rango. Los autores plantean que mantener esta tradición pudo expresar resistencia a determinados cambios sociales.

La fecha de construcción de las tumbas todavía está en debate

Una de las hipótesis propone que los monumentos se construyeron durante la propia Edad del Bronce. De confirmarse, Trafalgar figuraría entre las necrópolis megalíticas más tardías de la península. Sin embargo, datar restos humanos permite fechar enterramientos, no necesariamente el momento de levantar los muros. Los autores señalan que hacen falta nuevas pruebas, como la datación de sedimentos por luminiscencia.

El prehistoriador Leonardo García Sanjuán, ajeno al trabajo, discrepa de esa construcción tardía en la información publicada por SINC. Considera posible que el tholos fuera anterior y se reutilizara. Las sepulturas están de nuevo cubiertas por las dunas, y los investigadores generaron modelos digitales de su arquitectura. Esa documentación permite estudiarlas y divulgar sus características sin mantener las estructuras expuestas en las dunas. Los análisis de ADN antiguo e isótopos continúan. Buscan información adicional sobre la dieta, la salud y la movilidad de estas personas.