Tablas salariales de Mercadona en 2026: ¿Cuánto cobra un cajero según jornada y antigüedad?

En 2026, los cajeros de Mercadona no solo verán mejoras salariales, sino también un aumento en los días de descanso y una gratificación anual adicional. La compañía ha decidido incrementar a 37 los días de vacaciones anuales para sus 110.000 empleados, lo que supone una semana adicional de descanso.

Los salarios de los cajeros de Mercadona en 2026 oscilan entre 650 euros y 2.346 euros brutos al mes. Este rango depende de la jornada laboral y la antigüedad del trabajador. Además, los cajeros reciben 12 pagas mensuales que incluyen las tres pagas extraordinarias prorrateadas. A continuación, detallamos cómo queda el salario de los cajeros según su jornada laboral y antigüedad:

Jornada semanal Salario mínimo mensual Salario máximo mensual 40 horas 1.734 € 2.346 € 20 horas 867 € 1.173 € 15 horas 650 € 879 €

Un cajero que trabaje a jornada completa puede ganar hasta 2.346 euros brutos mensuales después de varios años en la empresa, mientras que un trabajador a jornada parcial puede recibir entre 650 y 1.173 euros, dependiendo de las horas trabajadas.

Complementos salariales y pluses en Mercadona

Además del salario base, los cajeros de Mercadona pueden beneficiarse de varios complementos salariales que incrementan la nómina. Estos incluyen:

Domingos y festivos: si el trabajador supera las 40 horas semanales, la empresa ofrece un descanso adicional o paga 6,93 euros brutos por hora extra.

Trabajo nocturno: por trabajar entre las 22:00 y las 6:00 horas, se recibe un plus de 2,24 euros brutos por hora.

Trabajo en cámaras frigoríficas: también se ofrece un plus de 2,24 euros por hora si el trabajador labora en ambientes fríos.

Además, la famosa prima por objetivos proporciona una mensualidad extra al alcanzar las metas de la empresa y superar la entrevista anual. Nuevas iniciativas de Mercadona para sus empleados en 2026

Nuevas mejoras en las condiciones laborales: más vacaciones y una paga extra

A partir de 2026, todos los trabajadores de Mercadona disfrutarán de 37 días de vacaciones anuales, lo que supone una semana extra de descanso. Esta medida beneficiará a 110.000 empleados y costará a la empresa 100 millones de euros al año. Pero eso no es todo: Mercadona también abonará una gratificación extra equivalente a una mensualidad por trabajador en marzo, sumando un total de 280 millones de euros en retribuciones adicionales.

Este esfuerzo de la empresa para mejorar las condiciones laborales se suma al aumento salarial de un 8,5% realizado en 2025 y refuerza la idea de que invertir en la plantilla beneficia tanto a los empleados como a la productividad de la empresa.

Mercadona mejora el poder adquisitivo y la jornada laboral de su plantilla

El 25 de febrero de 2026, Mercadona anunció una inversión de más de 1.000 millones de euros para mejorar las condiciones laborales de su plantilla. Esta cifra incluye un reparto de 780 millones de euros entre más de 112.000 trabajadores en concepto de prima por objetivos, que beneficiará principalmente a quienes tienen menos de cuatro años de antigüedad, con una gratificación de 5.400 euros por trabajador, y hasta 7.250 euros para los empleados con más de cuatro años.

Además de este reparto, la empresa ha implementado una subida salarial de 125 millones de euros anuales para compensar el incremento del IPC, tanto en España como en Portugal. Como parte de su compromiso con el bienestar de sus empleados, también ha ampliado el período de vacaciones de 30 a 37 días al año, lo que representa un coste adicional de 100 millones de euros.

Conciliación laboral y permisos adicionales en Mercadona

Las nuevas condiciones también incluyen medidas de conciliación familiar. Los trabajadores pueden disfrutar de:

Reducción de jornada para cuidar a menores de 12 años.

Permiso parental de 8 semanas para el cuidado de hijos hasta los 8 años.

Permiso de lactancia de 30 días naturales, que puede acumularse al permiso de nacimiento.

Permiso de 5 días por accidente o enfermedad grave de familiares.

Estas medidas muestran cómo Mercadona se preocupa por el bienestar de su plantilla, ofreciendo no solo un salario competitivo, sino también tiempo para el descanso y la familia.