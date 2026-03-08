CaixaBank regala un año de Movistar Plus y un ingreso de hasta 250 euros en cuenta

La entidad lanza una promoción para nuevos clientes de su Cuenta Online Sin Comisiones que regala un año de Movistar Plus+ y permite conseguir hasta 250 euros por domiciliar la nómina antes del 31 de mayo. En pocas líneas, se trata de una campaña limitada a 10.000 nuevas cuentas que cumplan las condiciones marcadas por la entidad.

Quién puede aprovechar la Cuenta Online de CaixaBank con Movistar Plus y dinero en efectivo

La promoción se dirige únicamente a quienes aún no son clientes de la Cuenta Online Sin Comisiones de CaixaBank y tengan su domicilio en territorio nacional. La contratación se realiza desde España y la gestión es digital, a través del móvil y la banca online.

También es necesario no tener una suscripción activa a Movistar Plus+ cuando se solicite la promoción, de modo que solo nuevos usuarios del servicio podrán disfrutar del año gratuito. La campaña se limita a 10.000 códigos; una vez agotados, se cerrará la oferta.

Pasos necesarios para abrir la Cuenta Online y activar la promoción completa

El alta en la Cuenta Online Sin Comisiones se hace desde el móvil y sin acudir a una oficina. Tras abrir la cuenta, hay que activar los servicios necesarios para desbloquear el regalo. En resumen, el proceso se reduce a estos pasos:

Abrir la Cuenta Online Sin Comisiones como nuevo cliente de CaixaBank.

Activar Bizum asociándolo a la nueva cuenta.

Realizar tres pagos con tarjeta, física o digital, antes del 31 de mayo.

Recibir el código promocional y activarlo dentro del plazo indicado.

CaixaBank enviará el código de Movistar Plus+ por su banca digital antes del 15 de junio. El año de televisión solo se puede disfrutar en España y tributa en el IRPF como rendimiento de capital mobiliario en especie.

La cuenta no aplica comisión de apertura ni de mantenimiento ni exige condiciones adicionales. Incluye CaixaBankNow, operaciones básicas como transferencias y abono de cheques en euros y no es remunerada, con un 0% TAE y 0% TIN.

Requisitos para conseguir los 250 euros en efectivo con la nómina domiciliada

Además del año de Movistar Plus+, la campaña permite obtener hasta 250 euros en efectivo al domiciliar la nómina en la Cuenta Online Sin Comisiones. El importe final dependerá de la cuantía de la nómina que se lleve a la entidad. Las cuantías que se pueden conseguir según el importe de la nómina se resumen así:

Nómina domiciliada Importe en efectivo A partir de 900 euros 150 euros netos en cuenta A partir de 1.500 euros 250 euros netos en cuenta

Además del importe mínimo, se pide domiciliar tres recibos y hacer tres compras con tarjeta por trimestre, sin tarjetas de empresa, y mantener estas condiciones durante 24 meses, más otros 24 meses de permanencia como cliente.

Estos incentivos tributan en el IRPF como rendimiento de capital mobiliario dinerario y no se pueden acumular a otras campañas de nómina posteriores al 1 de enero de 2024.

Ventajas de la Cuenta Online Sin Comisiones y del año de Movistar Plus en el día a día

La promoción tiene un valor estimado de 99,90 euros solo por el año de Movistar Plus+, al que se suma el posible incentivo en efectivo. No está nada mal si se tiene en cuenta que la cuenta no cobra comisiones por apertura ni por mantenimiento.

La cuenta incluye una tarjeta de débito sin comisión, gestión cien por cien digital desde la app CaixaBankNow, pagos con Bizum al instante y la opción de pagar con el móvil o el reloj, además de una plataforma de Cashback con reembolsos en compras.

Movistar Plus+ ofrece durante doce meses más de 80 canales, contenidos en directo y bajo demanda, cine, series y deporte. ¿Merece la pena aprovechar esta promoción? Para quienes busquen una cuenta sin comisiones y valoren el ocio digital, puede ser una buena oportunidad.