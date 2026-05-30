La Agencia Tributaria aclara qué viviendas permiten desgravar el seguro de hogar en la Renta de 2026

Los propietarios con una hipoteca anterior a enero de 2013 podrán aplicar una deducción de hasta 1.356 euros si cumplen los requisitos fijados por la Agencia Tributaria.

La campaña de la Renta trae una ventaja fiscal importante para quienes compraron su vivienda habitual antes de 2013 y mantienen una hipoteca activa. Hacienda ha confirmado que estos contribuyentes podrán deducirse parte del seguro de hogar vinculado al préstamo hipotecario, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas.

Esta deducción puede superar los 1.000 euros y alcanzar un máximo de 1.356 euros. Eso sí, no todos los seguros de hogar dan derecho a desgravar ni se puede incluir cualquier cobertura. Por eso conviene revisar bien la póliza antes de presentar la declaración.

Quiénes pueden aplicar la deducción por seguro de hogar en la Renta

Para acceder a esta ventaja fiscal, como otras deducciones, la vivienda debe haberse adquirido antes de enero de 2013. Esta fecha es clave, ya que marca el límite para mantener la deducción por inversión en vivienda habitual.

Además, la hipoteca debe seguir activa y el seguro de hogar tiene que estar vinculado al préstamo. También se exige que haya sido contratado con la misma entidad financiera desde el inicio de la hipoteca.

La Agencia Tributaria permite aplicar esta deducción dentro de la inversión en vivienda habitual. En la práctica, esto puede ayudar a reducir el resultado de la declaración, algo que no es poca cosa cuando llega el momento de ajustar cuentas con Hacienda.

Concepto Condición o importe Fecha de compra de la vivienda Antes de enero de 2013 Hipoteca Debe continuar activa Seguro de hogar Vinculado al préstamo hipotecario Base máxima deducible 9.040 euros anuales Porcentaje aplicable 15 % Deducción máxima 1.356 euros

Qué parte del seguro de hogar puede desgravar Hacienda en 2026

La deducción no se aplica sobre todo el recibo del seguro. Solo puede incluirse la parte directamente relacionada con la hipoteca y con la protección de la vivienda habitual frente a determinados siniestros relevantes.

Por tanto, las coberturas adicionales por daños menores, servicios complementarios u otros conceptos que no estén ligados a la garantía hipotecaria quedan fuera de la base deducible.

Esto quiere decir que el contribuyente debe diferenciar qué parte del seguro está asociada al préstamo. ¿La clave? Comprobar que la póliza cumple los requisitos y que el importe declarado se ajusta a lo permitido.

Otras deducciones que pueden influir en la declaración de la Renta

El plazo para presentar el IRPF del ejercicio fiscal de 2025 comenzó el pasado 8 de abril. Están obligados a declarar quienes hayan percibido rendimientos íntegros iguales o superiores a 22.000 euros anuales. También quienes hayan obtenido 15.876 euros si han tenido más de un pagador.

Además de la deducción por seguro de hogar, Hacienda mantiene otras ventajas fiscales, como la destinada a contribuyentes que conviven con ascendientes mayores de 75 años. En estos casos, la deducción puede alcanzar los 2.500 euros si se cumplen los requisitos de convivencia e ingresos.