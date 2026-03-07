El SEPE lo confirma: con 90 días cotizados puedes recibir un subsidio de 570 euros al mes tras quedarte sin trabajo

El subsidio por insuficiencia de cotización cubre a quienes se quedan en paro sin llegar al año trabajado. En 2026, la clave está en respetar el tope de rentas (915,75 euros) y pedir la ayuda dentro de los seis meses.

Quedarte sin trabajo antes de reunir los 360 días necesarios para la prestación contributiva no significa quedarte a cero. El SEPE mantiene el subsidio por insuficiencia de cotización y, con 90 días cotizados, permite acceder a un primer tramo de 570 euros mensuales.

Qué es el subsidio por insuficiencia de cotización y a quién protege en 2026

Esta ayuda está dirigida a trabajadores en situación legal de desempleo que no alcanzan el mínimo para cobrar el paro contributivo. La idea es sencilla: evitar que una carrera laboral corta te deje fuera de la protección. ¿Quién puede solicitarlo? Estas son las condiciones que se repiten una y otra vez cuando se revisa el expediente:

Estar en situación legal de desempleo.

Haber cotizado al menos 90 días , sin llegar a los 360 días exigidos para la prestación contributiva.

, sin llegar a los 360 días exigidos para la prestación contributiva. No superar el límite de ingresos mensuales fijado para acceder al subsidio.

Que las cotizaciones sean por desempleo dentro del Régimen General, sistemas especiales (como el agrario o el del mar) o contratos de formación.

Si encajas aquí, el siguiente filtro es el económico, y suele ser el que más dudas genera.

Límite de ingresos de 915,75 euros y cómo se mide para el SEPE

Para cobrar el subsidio, el solicitante debe acreditar que sus ingresos mensuales no superan los 915,75 euros. Esta cifra corresponde al 75% del Salario Mínimo Interprofesional, que en 2026 se sitúa en 1.221 euros.

Hay un detalle práctico: en ese cálculo de rentas no se incluye la parte proporcional de las pagas extraordinarias, lo que puede facilitar que más personas cumplan el requisito. ¿Te quedas rozando el límite? Entonces conviene revisar tus ingresos mensuales con calma antes de presentar la solicitud.

Cuánto se cobra con 90 días cotizados y qué tramos aplica el IPREM

La cuantía no es igual durante todo el tiempo. El SEPE aplica un sistema decreciente calculado sobre el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y dividido en tres fases. Para verlo rápido, este es el esquema de pagos:

Tramo de cobro del subsidio Importe mensual Primeros 6 meses 570 euros (95% del IPREM) Segundo semestre 540 euros (90% del IPREM) A partir del año 480 euros (80% del IPREM)

Además del importe, importa la duración. Si tienes entre 90 y 150 días cotizados, se cobra 3, 4 o 5 meses (según hayas cotizado 90, 120 o 150 días), con o sin cargas familiares. Y si has cotizado 180 días, se perciben 6 meses si no hay cargas; con responsabilidades familiares, puede alargarse hasta un máximo de 21 meses.

Plazo de seis meses para solicitarlo y cotizaciones que sí cuentan

Aquí no hay margen: la solicitud debe presentarse dentro de los seis meses posteriores a la pérdida del empleo. Puedes registrarla por las vías de atención del SEPE, ya sea de forma presencial u online, pero siempre dentro de ese plazo. Si lo dejas pasar, la administración la denegará automáticamente por estar fuera de tiempo.

Por último, el SEPE recuerda que las cotizaciones deben haber sido por desempleo dentro del Régimen General, en sistemas especiales como el agrario o el del mar, o en contratos de formación, porque no todos los tipos de cotización sirven para abrir este subsidio.