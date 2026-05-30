Un hombre crea una aldea flotante autosuficiente con bambú y madera en mitad de la selva

Construyó por su cuenta un pequeño asentamiento sobre el agua usando bambú, madera y técnicas tradicionales, sin electricidad ni maquinaria.

Un hombre decidió dejar atrás la vida urbana para instalarse en una zona selvática de Vietnam y construir, durante un año, una aldea flotante autosuficiente en un lago remoto. El proyecto se levantó casi por completo con materiales naturales del entorno, principalmente bambú y madera, y sin recurrir a maquinaria, electricidad ni ayuda externa.

Cómo logró construir una aldea flotante autosuficiente sin electricidad ni maquinaria

La clave de esta construcción está en el aprovechamiento de los recursos disponibles. El bambú se convirtió en el elemento central del asentamiento, ya que se utilizó para crear la plataforma flotante, los suelos, las paredes y el tejado.

¿Lo más llamativo? Las piezas no se unieron con clavos, sino mediante cortes y amarres tradicionales. De esta forma, la estructura puede adaptarse mejor a los cambios del nivel del agua, tanto en épocas de inundaciones como en periodos de sequía.

Además, levantar la aldea sobre el lago permitió reducir algunos riesgos del terreno húmedo y de la fauna local. También facilitó el acceso directo al agua, una fuente constante de alimento y transporte. Vamos, una solución tan sencilla como ingeniosa.

La aldea flotante funciona como un sistema completo de vida diaria

Con el paso del tiempo, la primera construcción dejó de ser solo un refugio y acabó transformándose en un pequeño poblado organizado. El espacio se distribuyó en diferentes zonas para cocinar, descansar, almacenar recursos y producir alimentos.

Parte de la plataforma se destinó a la cría de peces en un estanque integrado. Gracias al propio lago, el agua se renueva de forma natural y permite disponer de proteínas sin depender de largas jornadas de pesca.

La autosuficiencia se completa con un huerto flotante y un sistema de cultivo pensado para el medio acuático. En él se producen verduras, frutas y arroz utilizando compost orgánico. Por lo tanto, el asentamiento no solo ofrece refugio, sino también una forma de vida basada en el equilibrio con el entorno.

Por qué este asentamiento demuestra una forma de vida totalmente autosuficiente

Todas las actividades de la aldea se apoyan en la energía humana y en principios naturales como la gravedad, el agua y el fuego. Esto quiere decir que el modelo prescinde de infraestructuras modernas, pero mantiene cubiertas necesidades básicas como alimentación, seguridad, descanso y movilidad.

El resultado es una aldea flotante funcional, construida con técnicas tradicionales y materiales naturales, que demuestra hasta qué punto es posible organizar una vida completa lejos de la ciudad y sin depender de sistemas industriales.