Mercadona lo hace oficial: todos los trabajadores tendrán un sueldo doble y siete días libres adicionales en 2026

La cadena mejorará las condiciones de 110.000 trabajadores con 37 días de descanso al año y una gratificación adicional de una mensualidad.

Más días libres y un sueldo algo más abultado a final de mes. Eso es lo que tendrán en 2026 los 110.000 trabajadores de Mercadona. La compañía ha decidido ampliar en una semana el periodo de vacaciones, pasando de 30 a 37 días al año. Además, abonará una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad, que se sumará a la retribución variable ya existente. En total, estas medidas supondrán una inversión de 380 millones de euros entre días de descanso y paga extra.

Quiénes se beneficiarán de las nuevas vacaciones en Mercadona y cuántos días de descanso tendrán

El Comité de Dirección de Mercadona ha aprobado que, a partir de 2026, toda su plantilla en España y Portugal pase a disfrutar de 37 días de vacaciones al año. Esto supone una semana completa más de descanso para 110.000 trabajadores de la compañía.

Para ver de un vistazo las cifras clave de esta ampliación de vacaciones, se puede resumir la información en la siguiente tabla:

Concepto Dato principal Trabajadores afectados 110.000 empleados Vacaciones anuales De 30 a 37 días al año Coste de la semana extra 100 millones de euros al año

El coste anual de esta semana adicional se sitúa en 100 millones de euros. No es poca cosa, pero la empresa sostiene que esta inversión ayuda a mejorar la satisfacción de la plantilla y, por consiguiente, la eficiencia global del negocio.

Cómo se aplicarán la semana extra de vacaciones y la gratificación extraordinaria de una mensualidad

A partir de 2026, la semana extra de descanso quedará integrada en la jornada anual de los empleados de Mercadona, que seguirán acordando con la empresa cómo repartir sus vacaciones, pero con más margen para organizar su tiempo libre. Además, en marzo se abonará una gratificación extraordinaria de 280 millones de euros, equivalente a una mensualidad por trabajador.

En la práctica, estas decisiones se traducen para la plantilla en varios puntos muy concretos que conviene tener presentes:

Semana extra de vacaciones, pasando de 30 a 37 días al año.

Pago en marzo de una gratificación extraordinaria equivalente a una mensualidad.

Mantenimiento de la retribución variable de una o dos mensualidades según la antigüedad.

¿Qué supone todo esto para los bolsillos de los trabajadores? Esta paga adicional se suma a la retribución variable de una o dos mensualidades, en función de la antigüedad. Junto con la ampliación de vacaciones, el esfuerzo inversor alcanza los 380 millones de euros, con los que la empresa afirma reforzar su competitividad y reconocer el esfuerzo de su equipo.

Por qué Mercadona vincula más salario vacaciones y paga extra con mejores resultados

En 2025, Mercadona ya había incrementado el salario del 100% de su plantilla un 8,5%. Ese mismo año, la compañía registró excelentes resultados en productividad, eficiencia y mejoras en la gestión, lo que refuerza su idea de que invertir en las personas tiene retorno. Por tanto, la nueva semana de vacaciones y la paga extra se entienden como un paso más en esa línea.

El modelo de Recursos Humanos de la empresa se basa en escuchar las necesidades de los equipos y dar respuesta cuando las propuestas aportan valor. Para los trabajadores, lo razonable será planificar con tiempo sus 37 días de descanso y revisar con calma la nómina de marzo para comprobar la gratificación. Al fin y al cabo, se trata de organizar mejor el tiempo libre y no perder de vista ni un euro de la paga extra.