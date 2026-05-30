Hasta 500.000 euros de multa para los negocios de hostelería que incumplan esta ley alimentaria

Los establecimientos de hostelería deben contar con un plan de prevención y priorizar la donación de excedentes antes de eliminarlos. La Ley 1/2025, en vigor desde el 2 de abril, fija sanciones que pueden llegar al medio millón de euros.

Los bares y restaurantes que tiren comida sobrante a la basura pueden enfrentarse a multas de hasta 500.000 euros. Así lo recoge la Ley 1/2025, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, que entró en vigor el pasado 2 de abril y que obliga a los agentes de la cadena alimentaria a aplicar medidas para evitar que los excedentes terminen en un vertedero. Por otro lado, de cara a este verano, la hostelería debe proteger a sus empleados si no quieren recibir una multa de 50.000 euros.

Qué obliga a hacer la ley a bares y restaurantes con la comida sobrante

La norma pone el foco en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria. En el caso de la hostelería, esto implica que los negocios deberán contar con un plan de prevención y seguir un orden de prioridades antes de tirar los alimentos.

¿Y qué pasa con la comida que no termina el cliente? Los bares y restaurantes tendrán que ofrecer la posibilidad de llevarse los sobrantes a casa en envases proporcionados por el propio establecimiento. Vamos, que tirar comida ya no será la primera opción.

Además, los excedentes deberán destinarse de forma obligatoria a bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales. Si estos fueran rechazados, se podrán emplear para otros fines, como transformación, alimentación animal, piensos, biogás, compost o fertilizantes.

El orden que deben seguir los negocios antes de tirar alimentos

La Ley 1/2025 establece una jerarquía para que los alimentos sobrantes no acaben directamente eliminados. Esta es la prioridad que deberán respetar los establecimientos:

Consumo humano, incluyendo la obligación de ofrecer envases. Donación a bancos de alimentos u organizaciones no gubernamentales. Alimentación animal o fabricación de piensos. Creación de compost, biogás o fertilizantes. Eliminación en vertedero.

Por tanto, el vertedero queda como última alternativa. La finalidad de esta regulación es reducir el desperdicio alimentario, especialmente en hogares y puntos de venta como bares y restaurantes.

Las multas que pueden recibir los restaurantes por tirar alimentos a la basura

El Boletín Oficial del Estado recoge que las sanciones se impondrán por la autoridad competente dentro de su ámbito correspondiente. Estas multas dependerán de la gravedad de la infracción cometida por el establecimiento.

Antes de llegar a una sanción, los negocios deben tener claro qué tipo de incumplimiento puede suponer una infracción leve, grave o muy grave. Las cuantías previstas son las siguientes:

Tipo de infracción Sanción prevista Leve Apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros Grave Multa de entre 2.001 y 60.000 euros Muy grave Multa de entre 60.001 y 500.000 euros

En consecuencia, los propietarios de bares y restaurantes deberán adaptar su funcionamiento a esta normativa para evitar sanciones. Ante cualquier duda, la información proporcionada recomienda consultar la guía de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.