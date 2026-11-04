SEUR necesita incorporar 3.000 trabajadores para Navidad: pasos para enviar el currículum

El empleo en SEUR crece ante la campaña navideña, con incorporaciones para reparto, almacén y atención al cliente. Una oferta concreta publica 9,85 euros por hora.

El empleo en SEUR suma oportunidades con dos calendarios que interesan a quienes buscan trabajo antes de Navidad. La compañía anunció el 28 de octubre 3.000 contrataciones para reforzar su campaña, un 7 % más que el año anterior. Además, una oferta activa de reparto en El Prat de Llobregat señala incorporación el 5 de noviembre. Esa ficha permite conocer condiciones concretas, aunque no representa el conjunto de puestos previstos por la empresa.

El empleo en SEUR combina refuerzos de campaña y ofertas concretas

La previsión de contratación abarca reparto, operaciones en nave y atención al cliente. Entre las zonas destacadas figuran Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla y Málaga. La campaña logística se extenderá desde el 23 de noviembre hasta mediados de enero. Son fechas de actividad previstas por SEUR, que no equivalen a la duración de todos los contratos. El anuncio general tampoco asigna un salario único a los tres perfiles. Cada candidatura debe vincularse a una vacante concreta y a sus condiciones publicadas.

En El Prat, Jobandtalent mantiene una selección de repartidores con furgoneta de empresa para el 5 de noviembre. La ficha identifica una ubicación en la calle de l’Alta Ribagorça y una tarifa de 9,85 euros por hora. Al consultarla el 3 de noviembre, mostraba trece puestos disponibles de quince iniciales. Se exige permiso B vigente, experiencia conduciendo y capacidad de organización. Al preparar un currículum profesional, esos requisitos permiten destacar experiencia pertinente sin atribuirse conocimientos que no se tienen.

La oferta de El Prat permite jornada completa o parcial

El anuncio menciona un contrato de tres meses y posterior paso a plantilla. También admite jornada completa o parcial. Las tareas comprenden entrega de mercancías, carga y descarga, registro de entregas y atención al cliente. La ficha no detalla cuántas horas semanales corresponde trabajar en cada modalidad. Tampoco identifica la tarifa como salario neto ni especifica todas sus partidas. El paso a plantilla anunciado requiere concretar sus condiciones durante la selección; enviar la solicitud no constituye una contratación ni garantiza esa continuidad.

Para interpretar el precio publicado, ochenta horas retribuidas a 9,85 euros sumarían 788 euros; ciento sesenta horas darían 1.576 euros. Son ejemplos calculados, no nóminas mensuales ofrecidas para cualquier jornada. Falta conocer el volumen de horas contratado y el tratamiento de pagas, complementos y descuentos. Una persona interesada en trabajar por las tardes tampoco puede deducir que ese horario esté disponible. Debe confirmarlo directamente en el proceso. La jornada parcial describe una cantidad de trabajo inferior a la completa, pero no determina por sí sola su distribución.

Dónde enviar el currículum y cómo distinguir las modalidades

La web corporativa ofrece el apartado Trabaja con nosotros, con accesos para consultar ofertas y remitir el currículum. Diferencia estudiantes y recién titulados, profesionales con experiencia y repartidores. Esa organización ayuda a localizar la familia profesional adecuada, pero no significa que cualquier perfil tenga vacante inmediata. Para la selección de El Prat, la candidatura se tramita mediante el botón disponible en la ficha de Jobandtalent. Su fecha de incorporación es anterior al inicio de la campaña general anunciada.

SEUR dispone también de una página distinta destinada a repartidores autónomos. Describe una colaboración empresarial con recogida y entrega de paquetería, facturación e iniciativas para adquirir o alquilar vehículos. Esa modalidad exige analizar ingresos y costes del negocio. Por tanto, una cantidad facturada no puede compararse directamente con el salario de una persona contratada. Quien busque empleo por cuenta ajena debe comprobar quién figura como empleador y qué relación se ofrece. La furgoneta de empresa anunciada en El Prat tampoco puede trasladarse a cualquier colaboración autónoma.

Qué debe quedar por escrito antes de aceptar una jornada parcial

El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores exige que el contrato a tiempo parcial se formalice por escrito. Debe recoger las horas ordinarias contratadas y su distribución conforme al convenio aplicable. También establece el registro diario y un resumen mensual entregado junto con el recibo de salarios. Es información especialmente útil cuando una oferta permite elegir entre dedicaciones distintas. La revisión de la nómina cobra sentido al contrastar las horas realizadas con las cantidades abonadas y los conceptos que aparecen reflejados.

Las horas complementarias tienen sus propias reglas y no convierten una jornada parcial en disponibilidad ilimitada. Cuando se pactan, el acuerdo debe constar por escrito. El Estatuto establece condiciones sobre duración mínima, porcentajes, preaviso y retribución, con determinados márgenes para el convenio. Antes de aceptar, el candidato necesita identificar su horario, la modalidad contractual y las condiciones económicas completas. Esa comprobación permite valorar si la incorporación encaja con sus desplazamientos y obligaciones. El calendario navideño explica la contratación; el contrato individual determina las condiciones efectivas del trabajo.