La investigación estudia paneles de fachada con una armadura de PET impresa en 3D. La propuesta aprovecha recursos locales y residuos.

Una botella usada puede acabar convertida en parte de la fachada de una casa. El arquitecto canario Ruperto Hernández investiga esa posibilidad mediante un hormigón que combina plástico reciclado y puzolana volcánica. El proyecto, recogido en una tesis defendida en enero de 2026, volvió a difundirse el 7 de noviembre en Canarias Ahora. Su aplicación concreta son paneles no portantes, destinados a cerrar el edificio sin sustituir la estructura que sostiene sus plantas.

La aplicación del hormigón con plástico reciclado está en las fachadas

La investigación figura en el Archivo Digital de la Universidad Politécnica de Madrid. La tesis se defendió el 16 de enero de 2026, bajo la dirección de María del Mar Barbero Barrera. Su título precisa el alcance del trabajo. Ese detalle permite entender qué ofrece realmente el desarrollo cuando se habla de construir viviendas. El resumen plantea aprovechar los residuos locales y reducir la dependencia de materiales importados a Canarias.

El interés por materiales locales también aparece en otros componentes fabricados con arena del desierto. En el caso canario, el panel necesita integrarse con las demás soluciones del edificio. La patente describe un ejemplo con aislamiento de lana mineral y un trasdosado interior de cartón yeso. También representa una viga de hormigón armado convencional. La innovación se concentra en el panel exterior y su fabricación.

El plástico aparece en la mezcla y en la armadura del panel

El plástico aparece de dos maneras. Unas escamas de PET sustituyen parcialmente los áridos, los materiales granulares que se incorporan a la mezcla. Además, filamentos de plástico reciclado permiten imprimir en tres dimensiones la armadura del panel. La solicitud de patente ES3049732A1 describe una pieza de 3,01 metros de alto, 1,20 metros de ancho y diez centímetros de espesor. Sus dimensiones corresponden al ejemplo descrito y no a un tamaño único obligatorio para todas las fachadas.

La puzolana aporta la otra parte de la propuesta. Su uso en construcción tiene una larga historia, como recoge el Ministerio de Cultura. Se empleaba desde la Antigüedad para obtener mezclas con cal y agua. El interés actual está en combinar ese recurso con residuos recuperados. Por tanto, el diseño debe valorarse por la aplicación conjunta de sus componentes y por el uso concreto al que se destinan.

Fabricar los componentes en taller cambia la organización de la obra

La industrialización traslada parte de las tareas a instalaciones donde se producen componentes antes de llevarlos a la obra. El Gobierno describe ese modelo en el PERTE de Industrialización de la Vivienda. Entre sus objetivos están aumentar la capacidad productiva, mejorar las condiciones laborales y reducir los tiempos de ejecución. Son objetivos generales del sector, que cada proyecto debe concretar.

En ese marco, sustituir materiales y modificar la forma de trabajar son decisiones relacionadas, pero diferentes. La mezcla define con qué se fabrica el componente. El proceso industrial organiza cómo se produce y coloca. Otros desarrollos, como los paneles de Corncretl impresos en 3D, exploran combinaciones propias. Sus propiedades no deben trasladarse al hormigón canario, porque cada propuesta tiene materiales y aplicaciones distintos.

Qué permite conocer la documentación y qué falta para llegar al mercado

En la entrevista de noviembre, Hernández explicó que había ensayado cerca de 200 combinaciones y que tramitaba la patente con la UPM. El expediente ya contaba con una publicación en diciembre de 2025, por lo que su desarrollo precede a esa noticia. Estas declaraciones describen el recorrido del proyecto. La documentación técnica permite conocer su diseño, pero no equivale a una oferta de viviendas terminadas ni a un catálogo comercial.

La información consultada no permite fijar el precio de una casa construida con este sistema. Tampoco acredita una aplicación universal para cualquier edificio. Para el lector, la novedad comprobable está en la combinación propuesta y en su destino concreto. El siguiente salto debe medirse en productos disponibles, prestaciones documentadas y obras que permitan valorar su funcionamiento en condiciones reales.