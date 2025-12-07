Los elementos esenciales que nunca pueden faltar si quieres un currículum profesional y atractivo

Doce claves para redactar y presentar un CV profesional sin complicarse. Elaborar el currículum puede parecer un lío cuando no se sabe por dónde empezar. Esta guía resume, en 12 pasos, qué incluir y cómo ordenarlo para causar buena impresión.

¿Cómo elegir el tipo de curriculum vitae adecuado para cada empleo? No existe un solo modelo válido de currículum; hay que escoger el formato que mejor encaje con el puesto y con la trayectoria. Entre las opciones más habituales están el currículum cronológico, el funcional, el infográfico y el videocurrículum.

Tipo de currículum Idea principal Cronológico Ordena biografía, formación y experiencia por orden temporal. Funcional Destaca habilidades, logros y aptitudes sin fijarse tanto en las fechas. Infográfico Presenta los datos mediante esquemas, gráficos, iconos y barras. Videocurrículum Es una grabación en vídeo del CV, de 1 a 3 minutos.

Elegir uno u otro formato ayuda a resaltar lo que interesa: trayectoria, capacidades, creatividad visual o soltura ante la cámara.

Qué información básica debe incluir siempre un buen currículum

Más allá del formato, el currículum debe estar ordenado en secciones claras para que la lectura resulte fácil y rápida.

Entre esas secciones no pueden faltar los datos personales y de contacto: nombre, apellidos, ciudad, teléfono, correo y, si se tiene, el perfil de LinkedIn.

¿De qué sirve un buen CV si no se ve el teléfono? Estos datos han de ser muy visibles, incluso destacándolos con iconos o en un pequeño recuadro.

También deben aparecer la formación, la experiencia y las habilidades que aportan valor, incluidas las artísticas, creativas o de personalidad. Una posible estructura sencilla podría ser la siguiente:

Datos personales y formas de contacto.

Formación y estudios, incluidos cursos y certificaciones.

Experiencia en prácticas y trabajos, empezando por lo más reciente.

Habilidades, idiomas, blog o redes profesionales relevantes.

Se recomienda que todo quepa en una sola página, con lenguaje sencillo y frases cortas, usando tipografías legibles como Arial, Calibri, Tahoma o Verdana, en tamaño entre 10 y 12 puntos.

Pasos clave para hacer un curriculum vitae claro y efectivo

A partir de esta base, los doce pasos se centran en ordenar bien la información. El currículum debe agruparse en categorías claras, formación, experiencia y datos relevantes y, siempre que sea posible, concentrarse en una sola página con un lenguaje directo y sencillo.

La biografía y los datos de contacto han de ser muy visibles, y se pueden completar con enlaces al blog, a la web personal o a redes sociales profesionales. Prácticas y primeros trabajos cuentan tanto como el resto: conviene colocarlos en orden cronológico inverso, describiendo funciones, logros y objetivos cumplidos.

En la parte de formación se sitúa primero lo más relevante, añadiendo títulos, cursos, diplomados, certificaciones y estudios en marcha, junto con los idiomas y el nivel alcanzado. ¿De verdad aporta algo incluir experiencias sin relación con el puesto? Si no suman, mejor eliminarlas; no hace falta complicarse.

Para perfiles creativos es útil añadir enlaces a vídeos, textos o trabajos gráficos, adjuntar una carta de presentación breve y destacar habilidades de comunicación, gestión, trabajo en equipo, resolución de conflictos, liderazgo, idiomas o competencias tecnológicas. Además, se recomienda adaptar cada currículum a la oferta concreta y decir siempre la verdad, porque la credibilidad es fundamental.

Así, preparar el currículum deja de ser un quebradero de cabeza y se convierte en una herramienta clara para competir en cualquier proceso de selección.