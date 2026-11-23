Las clases se imparten en INESCOP entre noviembre y diciembre. La formación de impresión 3D admite principiantes y la de inteligencia artificial ya tiene lista de espera.

Los profesionales del calzado en Elche tienen dos nuevas opciones para actualizar sus conocimientos sin pagar matrícula. La Learning Factory, impulsada por la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento, estrena cursos gratuitos de inteligencia artificial e impresión 3D. Su programación oficial abarca noviembre y diciembre de 2026, con actividades presenciales en INESCOP. La disponibilidad es diferente en cada caso: impresión 3D mantiene la inscripción abierta y el curso de IA ya ha completado sus plazas.

La impresión 3D admite principiantes y el curso de IA ya tiene lista de espera

La formación de impresión 3D comenzará el 15 de diciembre y no exige conocimientos previos específicos sobre esta tecnología. Se dirige también a técnicos de producto, ingenieros, diseñadores y profesionales de innovación. El grupo tiene capacidad para 12 alumnos, por lo que la disponibilidad debe consultarse en su ficha.

El curso de IA, que arranca este 17 de noviembre, cuenta igualmente con 12 plazas y todas figuran ocupadas. Las nuevas solicitudes pasan a lista de espera. Esta propuesta amplía la formación gratuita en inteligencia artificial con contenidos específicos para empresas del calzado y asistencia presencial.

La Fundación Universitas Miguel Hernández gestiona la iniciativa, que reúne a asociaciones del sector, al centro tecnológico y a la universidad. El proyecto pretende acercar nuevas herramientas a los procesos de producción y gestión de las empresas.

Formación Fechas de 2026 Horario Duración anunciada Inteligencia artificial Del 17 de noviembre al 15 de diciembre, en ocho sesiones Martes y jueves, de 16.00 a 20.15 33 horas Impresión 3D 15, 16 y 17 de diciembre De 9.00 a 13.00 12 horas

El taller de impresión 3D enseña a preparar piezas y corregir fallos

INESCOP imparte el curso de impresión 3D, organizado en tres mañanas. El programa comienza con los fundamentos, los materiales y las tecnologías disponibles. Después aborda decisiones que influyen en el resultado de una pieza, como la temperatura, la velocidad, la orientación o los soportes necesarios durante la impresión.

La segunda jornada se dedica al diseño, la preparación de archivos, el seguimiento de la impresión y la evaluación del resultado. El 17 de diciembre habrá un taller de cuatro horas para aplicar lo aprendido. El objetivo es adquirir autonomía y reducir errores al utilizar esta tecnología en procesos reales.

AVECAL incorpora Claude y automatización a la gestión de empresas

La formación de IA de AVECAL se dirige a profesionales y centros de formación relacionados con el calzado. Incluye el trabajo con documentos y datos, la creación de aplicaciones y la automatización de tareas. El calendario recoge sesiones los días 17, 19, 24 y 26 de noviembre, y 1, 3, 10 y 15 de diciembre.

El temario utiliza herramientas como Claude, Lovable, Supabase y Claude Cowork, con casos organizados por departamentos. Aborda el paso de hojas de cálculo a bases de datos y la creación de agentes que ejecutan acciones. Los cursos para aprender Claude permiten ampliar información sobre este asistente. La programación incluye además contenidos de generación de imágenes y vídeo.

La solicitud se presenta en la web de Learning Factory

La inscripción se tramita desde el botón habilitado en la ficha de cada actividad. El formulario solicita nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono y cómo se ha conocido la formación. También incluye campos sobre estudios y empresa o centro educativo. En el curso de IA, completar este trámite supone entrar en espera.

Ambas actividades están financiadas por la Generalitat y se celebran en INESCOP Elche, en Ronda Vall d’Uixó, 125, dentro del polígono de Carrús. La escuela atiende consultas en el 965 44 51 41 y en info@learningfactoryelche.es. Las fichas no publican una fecha concreta de cierre de solicitudes; la situación de las plazas puede cambiar.