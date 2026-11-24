El espacio de Fundae está abierto al público general. Los certificados dependen de cada formación y las becas de Google o IBM tienen condiciones propias.

Buscar formación gratuita no obliga siempre a estar inscrito en el paro. Digitalízate reúne recursos cedidos por empresas y entidades para cualquier persona interesada en aprender. Fundae informó en junio de 2026 de que el espacio superaba los 1.400 cursos; esa cifra describe aquel momento, no un recuento de noviembre. Para utilizarlo, importa distinguir cursos, vídeos y otros materiales, y comprobar qué documento puede obtenerse al finalizar cada opción.

Digitalízate admite usuarios sin requisitos previos de edad o residencia

Las preguntas frecuentes de Fundae explican que Digitalízate está abierto a cualquier persona con interés por aprender. Su acceso general no exige una situación laboral concreta, una edad mínima ni residencia en un territorio determinado. Esto permite consultar recursos tanto a trabajadores como a personas desempleadas o estudiantes. El contenido procede de acuerdos con empresas y organismos. Las condiciones de una actividad concreta deben leerse antes de registrarse en la plataforma que la ofrece.

Esta vía debe diferenciarse del catálogo de formación subvencionada, que también aparece dentro del entorno Fundae. En ese buscador, los destinatarios y requisitos dependen de cada acción. Una ficha puede dirigirse a un sector, una situación laboral o un territorio. La gratuidad no borra esas diferencias. Identificar el espacio al que se ha accedido evita interpretar que todas las propuestas de Fundae comparten las mismas condiciones o que una inscripción garantiza plaza.

El buscador permite comenzar por la empresa o por el contenido

El acceso se encuentra en Digitalízate dentro de Experiencia Fundae. La Fundación explica que pueden buscarse cursos o entrar a través de las entidades colaboradoras. Una vez localizado un recurso, interesa leer su descripción y seguir la información del responsable. El catálogo funciona como punto de encuentro entre ofertas diferentes. No representa una única escuela con idéntico calendario, programa, sistema de evaluación o duración para todo el material disponible.

Para una búsqueda útil, el punto de partida puede ser una tarea concreta: preparar documentos, mejorar una presentación o conocer una tecnología. Esa elección ayuda a comparar contenidos con una finalidad definida. Después deben comprobarse idioma, nivel y tiempo de dedicación. Un recurso breve puede resolver una duda puntual; un programa más amplio puede requerir varias sesiones. La decisión depende del objetivo y del conocimiento previo, no únicamente del número de horas que aparezca anunciado.

Los cursos y las becas no entregan el mismo tipo de acreditación

Digitalízate incluye cursos, vídeos, seminarios y lecturas. Por tanto, acceder a un material no permite asumir que exista un diploma al terminar. Cuando un curso ofrece certificado, las condiciones corresponden a la entidad que lo imparte. Es necesario comprobar qué exige para obtenerlo y qué acredita exactamente. Una constancia de participación, un certificado empresarial y un título oficial son documentos con funciones distintas. El nombre de la plataforma no convierte automáticamente uno en otro.

Las becas de Google con Fundae forman parte de otra modalidad, con reglas de participación y asignación propias. Fundae diferencia en sus preguntas frecuentes los recursos abiertos de esos programas de certificación. Algunas becas exigen mayoría de edad y residencia en España, condiciones que no deben trasladarse al acceso general de Digitalízate. Tampoco corresponde concluir que solicitar una beca equivale a recibirla. Deben consultarse las bases del programa que esté disponible y sus condiciones vigentes.

La formación puede elegirse a partir de las necesidades del puesto

Además del catálogo, Fundae dispone de Ruta Profesional, una herramienta orientada a relacionar necesidades y formación. Permite explorar opciones vinculadas a actividades y perfiles, en lugar de decidir únicamente por el nombre de una empresa colaboradora. Esa información puede ayudar a ordenar prioridades. Una persona que ya trabaja puede buscar actualización en sus funciones; otra que cambia de sector necesita identificar primero qué conocimientos y acreditaciones se exigen en el destino elegido.

Después de completar una actividad, interesa guardar el temario, el justificante disponible y la identificación de la entidad responsable. Esa documentación permite describir la formación con precisión y solicitar aclaraciones si surge una incidencia. En una candidatura, el contenido aprendido debe relacionarse con tareas que se puedan explicar o demostrar. Digitalízate facilita acceso a recursos gratuitos, pero el aprovechamiento, la evaluación y el valor del certificado dependen de cada formación. El catálogo es una herramienta de aprendizaje, sin una promesa automática de empleo.