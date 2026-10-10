Seat reduce su plantilla básica en 1.693 trabajadores entre 2020 y 2025 y Martorell concentra 1.074

La plantilla básica de Seat excluye aprendices y personas con contratos suspendidos. Las bajas pactadas coinciden con la evaluación de la marca después de 2030.

La plantilla básica de Seat sumaba 13.058 trabajadores al cerrar 2025, frente a los 14.751 registrados al terminar 2020. La diferencia es de 1.693 personas, un 11,48% menos sobre el nivel inicial. La Vanguardia difundió este balance el 17 de septiembre de 2026, a partir de las memorias anuales de la compañía. La comparación adquiere relevancia ante la revisión del futuro de la marca, aunque las cifras abarcan varios centros y actividades.

Qué recoge la plantilla básica de Seat y cuánto baja en Martorell

El desglose de los informes permite precisar dónde se concentra el descenso. Martorell pasa de 11.183 empleados de la plantilla básica en 2020 a 10.109 en 2025, sumando personal directo e indirecto. Son 1.074 personas menos, un 9,60% respecto a 2020, según el cálculo elaborado con ambas memorias. Los restantes 619 corresponden al saldo conjunto de Barcelona, Componentes, Centro Técnico y otros centros. Atribuir toda la reducción de 1.693 personas a Martorell sobredimensionaría el descenso registrado en ese centro.

El perímetro también importa al interpretar otros ajustes en la automoción. La plantilla básica excluye categorías que la compañía contabiliza por separado. En 2025 quedan fuera de este recuento un jubilado parcial, 299 personas con contratos suspendidos y 159 aprendices con contrato laboral. En 2020 se excluían 226 jubilados parciales y 168 aprendices. Por eso, la comparación no representa todo el personal vinculado a Seat. Tampoco identifica la causa de cada baja durante esos cinco años.

Las salidas pactadas forman parte de un acuerdo de 2022

La memoria de 2022 documenta un plan voluntario de suspensión de contratos ligado al 20º Convenio Colectivo. El acuerdo se firmó con UGT y CCOO el 26 de julio de 2022 y fijó su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. Contempla la adhesión de personas de 61 años o más durante esa vigencia y una incorporación anticipada, voluntaria y consensuada, desde los 57. La empresa lo enmarca en la adaptación hacia el coche eléctrico y la estabilidad del empleo. Son condiciones del acuerdo empresarial, no una edad general de jubilación.

La Vanguardia recogió el 17 de septiembre que las bajas habían sido pactadas y atribuyó a fuentes sindicales la previsión de más salidas durante 2026. Esa información no permite convertir el descenso neto de plantilla en un recuento de 1.693 despidos. Quienes valoren adherirse al plan deben consultar las condiciones aplicables con la empresa y sus representantes sindicales. El balance de empleados no sustituye el acuerdo individual ni acredita que cualquier trabajador pueda acogerse al programa.

Seat mantiene varios escenarios abiertos después de 2030

El comunicado corporativo del 4 de septiembre de 2026 mantiene en evaluación el futuro de la marca Seat tras el actual ciclo de producto. La empresa contempla diferentes escenarios después de 2030, incluida su retirada gradual, pero asegura que no hay decisión final. Mantiene los lanzamientos y actualizaciones previstos y sitúa en 2027 las versiones híbridas ligeras del Ibiza y del Arona. El comunicado no confirma la desaparición de la marca en 2029.

Seat, S.A. es la empresa responsable de las marcas Seat y Cupra. Su continuidad industrial debe distinguirse del nombre comercial con el que se venden los vehículos. En ese mismo comunicado, la compañía sitúa a Cupra como principal motor de crecimiento y expresa su expectativa de aumentar el empleo. Se trata de una previsión corporativa, no de una cifra de contrataciones anunciadas. Para los trabajadores, ese planteamiento hace relevante la asignación de modelos y tareas, además de la continuidad de una enseña.

La producción eléctrica abre otra etapa en la organización del trabajo

La fabricación de nuevos modelos eléctricos ya ha comenzado. Volkswagen informó el 3 de junio de 2026 del inicio de la producción del Cupra Raval y del Volkswagen ID. Polo en Martorell. Esa fabricación se suma a la transformación de las instalaciones para el coche eléctrico. El volumen de automóviles y el empleo son indicadores diferentes. En 2025, Martorell fabricó 470.347 vehículos, según el comunicado oficial de Seat del 13 de enero de 2026. El dato incluye la producción multimarca de la planta, también para Audi.

Los derechos de formación son relevantes ante las modificaciones del puesto. El artículo 23.1.d del Estatuto de los Trabajadores establece que la formación para adaptarse a esos cambios corre a cargo de la empresa. Ese tiempo cuenta como trabajo efectivo. Además, el permiso de formación retribuida de 20 horas anuales exige un año de antigüedad y vinculación con la actividad empresarial. Puede quedar cubierto por un plan formativo de la empresa o de la negociación colectiva. Queda excluida la formación que la empresa debe impartir obligatoriamente a su cargo por exigencia de otras leyes. El trabajador puede comprobar en su convenio cómo se concreta el disfrute del permiso, conforme al artículo 23 del Estatuto.