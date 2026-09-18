Jaguar Land Rover eliminará casi el 10% de su plantilla mundial durante los próximos dos años

La compañía pretende priorizar salidas voluntarias y concentrar el ajuste en puestos administrativos, técnicos y directivos.

Jaguar Land Rover ha anunciado una reducción de alrededor de 4.000 puestos durante los próximos dos años. La cifra equivale a casi el 10% de su plantilla mundial. La empresa pretende lograr la mayor parte del ajuste mediante bajas voluntarias. El plan se centrará principalmente en personal asalariado no industrial, mandos y determinadas áreas de investigación y desarrollo.

La compañía busca ahorrar 1.700 millones de libras

El programa pretende reducir costes y rebajar el volumen de producción necesario para alcanzar el equilibrio financiero. Jaguar Land Rover afronta la competencia de fabricantes chinos, cambios tecnológicos, aranceles y las consecuencias de un ataque informático sufrido durante 2025.

La empresa mantiene un programa de inversión de entre 15.000 y 18.000 millones de libras durante cinco años. Los recursos se dirigirán a electrificación, tecnologías digitales, fabricación avanzada y nuevos productos. Recortar empleo no significa cancelar automáticamente esas inversiones.

La mayoría de afectados trabaja en Reino Unido

JLR cuenta con unos 43.000 empleados en todo el mundo y alrededor de 34.000 en Reino Unido. El ajuste se dirigirá especialmente a su plantilla asalariada y directiva. La distribución final por centros no estaba detallada al anunciarse el plan.

Los trabajadores afectados deberán recibir las comunicaciones y condiciones correspondientes a cada país. En España, un despido colectivo seguiría el procedimiento nacional. Puede consultarse la indemnización según cada despido.

Las salidas voluntarias no eliminan todos los derechos

Aceptar una baja incentivada exige revisar indemnización, finiquito, tributación, prestación por desempleo y renuncias incluidas. Una compensación pactada puede tener consecuencias diferentes de la indemnización mínima legal.

Quienes sean despedidos en España disponen generalmente de veinte días hábiles para impugnar. Los afectados pueden revisar los plazos después del despido. Visita Empleo para seguir la negociación y la distribución definitiva del ajuste.