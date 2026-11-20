El ensayo del ITQ CSIC-UPV utilizó agua sin detergente y un reactor de laboratorio. El estudio distingue retirar el PET detectable y mineralizar cerca del 95 %.

Un equipo del Instituto de Tecnología Química, centro mixto del CSIC y la Universitat Politècnica de València, ha combinado arena, dióxido de titanio y luz ultravioleta para tratar microfibras de poliéster. El estudio, disponible desde el 17 de agosto de 2026 y difundido por el instituto el 4 de noviembre, ensayó agua de lavado sin detergente. Logró retirar el PET detectable del agua y mineralizar aproximadamente el 95 % de la carga inicial bajo condiciones de laboratorio.

El material atrapa las fibras y la luz activa su transformación química

El sistema utiliza arena comercial y microesferas de sílice recubiertas con dióxido de titanio. La arena aporta retención física, mientras la iluminación activa el material fotocatalítico. El conjunto se instala dentro de un reactor tubular por el que circula el agua. Según la explicación publicada por el ITQ, sin iluminación el lecho retiene alrededor del 70 % de los microplásticos y acabaría colmatándose.

La combinación permite actuar sobre las fibras retenidas, además de separarlas del líquido. Ese planteamiento se diferencia de los microrobots que capturan microplásticos, que emplean movimiento y recuperación magnética. Aquí el material permanece dentro del reactor y recibe luz de leds. La pregunta experimental abarca dos resultados: qué deja de salir con el agua y qué sucede con el plástico acumulado dentro del sistema.

Retirar el plástico detectable no equivale a mineralizar toda su carga

El artículo científico original describe la retirada completa del PET detectable del efluente y una mineralización global cercana al 95 %. Son medidas diferentes. La primera se refiere a las partículas que se detectan en el agua de salida. La segunda examina la transformación química de la carga inicial. Por eso, el resultado no debe resumirse como desaparición absoluta de cualquier plástico presente en cualquier agua.

Los autores combinaron mediciones de carbono orgánico, demanda química de oxígeno, masa, turbidez y análisis microscópicos y espectroscópicos. Esa combinación permite examinar el resultado desde varias perspectivas. Un agua más transparente, por sí sola, no describe el destino de todo el contaminante. El interés del diseño es estudiar conjuntamente filtración y transformación, frente a técnicas de captura mediante polvo magnético cuya recuperación física forma parte del tratamiento.

El caudal experimental fue de 50 mililitros por hora

El mejor resultado descrito se obtuvo a 0,05 litros por hora, equivalentes a 50 mililitros, con 160 minutos de residencia efectiva en el reactor. Es una escala de laboratorio. El artículo estima además un consumo preliminar de 5,76 kilovatios hora por litro tratado, con 31 miligramos de microplásticos de PET por litro. Los investigadores señalan que quedan mejoras posibles en el aprovechamiento de la iluminación antes de ampliar el sistema.

El agua procedía del lavado de prendas con agua del grifo y sin detergente. No se modificó el pH ni se añadieron productos para facilitar la degradación durante el tratamiento. La ausencia de detergente delimita el ensayo: una corriente de lavandería puede incorporar además jabón y otros residuos. Aumentar el caudal y probar esas mezclas son cuestiones distintas de conseguir un buen resultado con las condiciones ya estudiadas.

El equipo plantea módulos complementarios para instalaciones de tratamiento

La información de la UPV sitúa las posibles aplicaciones en lavanderías industriales, industria textil y estaciones de tratamiento de aguas. El material se reutilizó tras su regeneración entre ciclos y el equipo comunicó que trató más de cincuenta litros con él. También informó de que no detectó titanio en el agua tratada. Son resultados de la evaluación del material, no una fecha de lanzamiento de un accesorio para lavadoras.

El trabajo reúne a Carlos Company-Doménech, Alberto Blázquez-Moraleja, Francisco Boscá y María Luisa Marín. Su propuesta aborda dos tareas que una instalación tendría que resolver: retener las fibras y gestionar lo retenido. El siguiente avance útil será comprobar cuánto volumen puede tratarse con un consumo menor y con aguas más complejas. Por el momento, la aportación es un reactor experimental que permite medir ambas funciones dentro de un proceso continuo.