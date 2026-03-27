Sanidad pide no consumir este famoso queso por riesgo de infección de la toxina Shiga

La nevera puede esconder algo más que ese táper olvidado. Esta vez, el inesperado protagonista es un Camembert francés con un pasajero nada simpático: Escherichia coli productora de toxinas Shiga (STEC). La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) lanzó la alerta el 26 de marzo de 2026 tras recibir el aviso exprés de Alemania a través de la red europea RASFF.

El queso afectado marca La Réserve des Crémiers, lote 031241 ya se ha distribuido en Madrid y Cataluña. Si ese nombre te suena porque lo tienes en la nevera, detén el cuchillo de untar antes de seguir. Vamos al grano para que sepas si toca devolución… o directamente basura. Se trata de otra alerta de la AESAN de quesos que han tenido alguna incidencia.

¿Por qué vuelve a darnos guerra el Camembert francés?

La notificación de riesgo llegó desde las autoridades alemanas mediante el Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). En cuestión de horas, AESAN activó la cadena de avisos dentro de España y avisó a las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI).

Por suerte, el problema se localiza en un único lote, pero la bacteria STEC no es precisamente amiga de nuestro intestino: una simple rebanada contaminada puede desencadenar calambres abdominales intensos y diarrea sanguinolenta. Así que, antes de que tu aperitivo se convierta en una odisea hospitalaria, conviene saber exactamente qué queso mirar con lupa.

¿Qué queso está afectado y cómo reconocerlo en tu nevera?

El lote conflictivo no se esconde; viene con datos muy concretos. Toma nota y revisa la caja de madera antes de la cena:

Dato clave Descripción exacta Nombre comercial Camembert de Normandie Marca La Réserve des Crémiers Lote 031241 Caducidades 08/04/26 y 12/04/26 Peso por unidad 250 g Presentación Caja de madera, refrigerado

La primera distribución confirmada ha ido a Madrid y Cataluña; no obstante, las autoridades no descartan reventas a otras comunidades. Si tu supermercado favorito suele traer delicatessen galas, echa un vistazo porque podrían estar ya retirándolas del estante.

¿Qué síntomas provoca la STEC y cuándo debes preocuparte?

La infección por E. coli productora de toxinas Shiga se manifiesta en dos tiempos. Primero, calambres abdominales tan potentes que doblan el lomo; después, una diarrea acuosa que puede volverse sanguinolenta en cuestión de horas.

Si has probado el Camembert del lote 031241 y empiezas a sentir alguno de esos síntomas, no esperes a “ver si se pasa”. La recomendación oficial es acudir cuanto antes a tu centro de salud y mencionar la posible exposición al queso contaminado.

¿Qué debo hacer si tengo uno de estos quesos en casa?

Antes de que cunda el pánico, sigue estos pasos sencillos y evita un festival bacteriano:

No lo consumas: parece obvio, pero el antojo quesero a veces es traicionero. Aísla el producto: guárdalo cerrado para evitar contacto con otros alimentos. Devuélvelo o deséchalo: lleva el queso al punto de venta para su retirada oficial o tíralo siguiendo las indicaciones de tu municipio. Controla tu salud: si notas síntomas compatibles, acude al médico e informa del lote 031241.

Actuar rápido ayuda a frenar la cadena de contagio y, de paso, evita que tu próximo picoteo se convierta en un recuerdo hospitalario poco glamuroso. AESAN mantendrá actualizada la información sobre STEC y otras alertas alimentarias en su portal oficial; conviene echar un ojo de vez en cuando, sobre todo si eres fan de los quesos viajeros.