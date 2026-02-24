Aviso urgente de la AESAN para quienes compraron queso rallado gouda y mozzarella en estos formatos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha advertido de la posible presencia de astillas de madera en varios lotes de queso rallado de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz e insta a quienes tengan estos productos en casa a no consumirlos. El aviso, referencia ES2026/089 y fecha 23/02/2026, se ha emitido tras una notificación de las autoridades sanitarias de Navarra a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Quiénes pueden tener en casa queso rallado afectado por la alerta de AESAN

¿Tienes en la nevera queso rallado de estas marcas y dudas si está incluido en la alerta? El problema afecta a productos de queso rallado de Alteza, Albéniz y Froiz que comparten el mismo número de lote y la misma fecha de caducidad. A partir de la comunicación inicial de la Comunidad Foral de Navarra sobre la posible presencia de cuerpos extraños, en concreto astillas de madera, se activó el intercambio rápido de información con el resto de comunidades autónomas.

Por tanto, se aconseja revisar con calma la nevera y la despensa. Si el envase coincide con los datos del lote afectado, lo prudente es no consumirlo; mejor prevenir que lamentar.

Detalles de los lotes de queso rallado Alteza Albéniz y Froiz afectados

Los tres productos implicados comparten lote, fecha de caducidad y conservación en refrigeración. Se trata de distintos formatos y tipos de queso rallado:

Producto Marca Lote Caducidad Peso/unidad Temperatura Queso rallado gouda Alteza 2426026 05.06.2026 200 g Refrigerado Queso rallado gouda Albéniz 2426026 05.06.2026 1 Kg Refrigerado Queso rallado mozzarella y provolone Froiz 2426026 05.06.2026 200 g Refrigerado

Para saber si un envase está afectado basta comprobar en la etiqueta la marca, el número de lote 2426026 y la fecha de caducidad 05.06.2026 en productos de queso rallado refrigerado.

Comunidades autónomas donde se ha distribuido el queso rallado con alerta

Según la información disponible de la AESAN, la distribución inicial de estos productos se ha realizado en Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia y Navarra, sin descartarse redistribuciones a otros territorios.

La información se ha trasladado a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información, con el fin de verificar la retirada de los lotes afectados del canal de comercialización. La recomendación se mantiene: quienes tengan en su domicilio estos productos deben abstenerse de consumirlos.