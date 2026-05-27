Sanidad alerta en toda España por quesos frescos de vaca contaminados por Listeria

Comprar queso fresco parece una de esas cosas de rutina: vas al súper, lo metes en la cesta y listo. Pero esta vez conviene mirar el envase con algo más de cariño, que para sustos ya está la cuenta de la compra. Varios lotes de queso fresco de vaca fabricados en España han sido retirados por la presencia de Listeria monocytogenes.

La alerta procede de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. Los productos afectados se han distribuido por todo el territorio nacional, incluidas grandes cadenas, pequeños comercios y establecimientos tipo locutorio. La clave está en revisar la fecha de caducidad: todos los lotes afectados caducan el 6 de julio o antes.

¿Qué quesos frescos de vaca están afectados por la alerta de listeria?

La AESAN ha señalado que los productos implicados son quesos frescos de vaca de varias marcas y formatos. Todos tienen un punto en común: los lotes afectados cuentan con fecha de caducidad de 6 de julio o anterior.

La bacteria detectada es Listeria monocytogenes, y la enfermedad asociada es la listeriosis. Dicho en sencillo: si una persona ha consumido uno de estos productos y nota síntomas como vómitos, diarrea o fiebre, debe prestar atención y seguir las recomendaciones sanitarias.

Producto afectado Marca Formato indicado Queso fresco sabor mediterráneo Cerrato Envase de plástico de 300 gramos Queso costeño Nativo Envase de plástico de 300 gramos Queso costeño Nativo Barra de queso en envase de plástico Queso estilo llanero Goya Envase de plástico de 300 gramos Queso Latino Goya Barra de queso en envase de plástico Queso Latino Goya Envase de plástico de 300 gramos Queso Latino Goya Envase de plástico de 250 gramos Queso Latino Sabor de casa Barra de queso en envase de plástico Queso Latino Sabor de casa Envase de plástico de 325 gramos

Estos son los productos comunicados en la alerta. Por lo tanto, la revisión debe centrarse tanto en el nombre del queso y la marca como en el formato y la fecha de caducidad, porque ahí está la diferencia entre dejarlo en la nevera o retirarlo de inmediato.

¿Dónde se han distribuido los quesos retirados?

La distribución de estos lotes se ha producido en todo el territorio nacional. La AESAN ha indicado que existe una distribución amplia y atomizada en todas las comunidades autónomas, es decir, repartida en muchos puntos y no concentrada en un único lugar.

Además de la venta en grandes cadenas de distribución, estos productos también se venden habitualmente en establecimientos minoristas de pequeño tamaño. La alerta destaca igualmente su presencia en establecimientos calificados como locutorios, distribuidos también por toda España.

¿Por qué estos quesos pueden estar en comercios muy distintos?

La AESAN ha explicado que estos productos se fabrican en España, pero son muy comunes en la gastronomía latinoamericana, especialmente en la colombiana y venezolana. De ahí que puedan encontrarse tanto en supermercados como en pequeños comercios especializados.

Esto hace que la retirada sea más compleja, porque no se limita a un único canal de venta. En otras palabras: no basta con pensar solo en la gran superficie de siempre, también conviene revisar compras hechas en tiendas pequeñas o locutorios.

¿Qué deben hacer las personas que hayan comprado estos quesos?

La recomendación principal es comprobar los lotes y las fechas de caducidad de los productos adquiridos. Si coinciden con los afectados y la fecha es de 6 de julio o anterior, la AESAN pide no consumirlos. Para actuar sin dar más vueltas de las necesarias, conviene seguir estos pasos:

Revisar el nombre del producto, la marca y el formato del envase. Comprobar si la fecha de caducidad es de 6 de julio o anterior. No consumir el queso si coincide con los productos afectados. Acudir a un centro de salud si se ha consumido y aparecen vómitos, diarrea o fiebre. Acudir también a un centro de salud en caso de embarazo tras haber consumido alguno de estos productos.

La AESAN ha indicado además que todos estos productos están siendo retirados de los canales de comercialización. Actualmente, la línea de producción de estos quesos permanece paralizada mientras continúan las actuaciones de investigación.

¿Qué se sabe ahora de la investigación?

Las actuaciones de investigación siguen abiertas. La AESAN ha señalado que informará de cualquier novedad relevante en caso de que sea necesario.

Por ahora, la medida práctica para los consumidores es clara: revisar la nevera, comprobar fechas y no consumir los productos afectados. Puede parecer una tarea pequeña, pero en este caso mirar una etiqueta a tiempo evita más de un disgusto.