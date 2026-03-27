Llega a Móstoles un outlet con chollos de Amazon y AliExpress: cajas sorpresa por 5 €

Una nueva tienda en Móstoles (Madrid), ha dado la bienvenida a los vecinos de esta ciudad madrileña en la que existen productos a la venta de reconocidas marcas como Amazon, AliExpress, Moravia y muchas más. El establecimiento se llama Casa Ahorro y ha abierto el pasado 23 de marzo con unos precios que son un manjar para aquellos que buscan oportunidades de comprar diferentes productos, ya que están muy reducidos si se comparan con su precio real de mercado.

Paquetes sorpresa por solo 5 euros asequibles para todos los bolsillos en Casa Ahorra

Algunos de los ejemplares que se pueden comprar en esta tienda Casa Ahorro de Móstoles, son aspiradoras por menos de 10 euros, sillas de escritorio por tan solo 39,90 euros, cuando su precio es de 70. También se pueden encontrar muebles o canapés por menos de 100 euros o electrodomésticos muy demandados para casa con precios realmente bajos. Ahora bien, está claro que casas prefabricadas de Amazon, no vas a encontrar en esta tienda.

La tienda Casa Ahorro de Móstoles, está ubicada en la calle Eduardo Torroja, nº 6 y ya está oficialmente abierta. No se tratan de productos de segunda mano, sino de artículos completamente nuevos pero que son limitados, es decir, que el que no corre, vuela. Además de esto, lo que más llama la atención sobre esta tienda, son su paquetes sorpresa por un valor de 5 euros que cuentan con diferentes artículos para el ocio del propio cliente.

Un modelo que sigue creciendo en España: no dejes pasar esta oportunidad de Casa Ahorro en Móstoles

Este modelo de negocio, como tiendas y supermercados lowcost, sigue creciendo por España y otros países, y esta vez a caido en Móstoles. Realmente, los productos vendidos son devoluciones a las propias páginas antes indicadas (Amazon, Aliexpress, etc.) En estas web en las que su precio ya es bajo, una vez que llegan a Casa Ahorro, son más bajos aún.

Si estás de paso, vives en Móstoles o simplemente quieres conocer de cerca esta tienda de la Comunidad de Madrid, no dudes en visitarla y llevarte algo de lo que seguro no te arrepentirás. Se tratan de productos muy asequibles para todos los bolsillo.