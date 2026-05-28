Zuckerberg impulsa la apuesta por la IA en Meta con 8.000 despidos y cambios internos históricos

La propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp inició los despidos comunicados a su plantilla, en plena reorganización para reforzar sus proyectos de IA. Otros 7.000 empleados serán reasignados a nuevas iniciativas vinculadas a esta tecnología.

Durante el último mes, los trabajadores de Meta han vivido pendientes de una decisión clave para su futuro laboral. En abril se les informó de que 8000 empleados, el 10% de la plantilla, serían despedidos el 20 de mayo, mientras la compañía se prepara para una etapa marcada por la inteligencia artificial. Además, el lunes conocieron que otros 7.000 trabajadores pasarían a nuevos proyectos de IA.

Meta despide a 8.000 trabajadores y reubica a 7000 empleados en IA

Los despidos comenzaron en Singapur, donde los correos electrónicos se enviaron a las 4:00 de la madrugada, hora local. Después, los empleados de Reino Unido, Estados Unidos y otros países recibieron la notificación a primera hora de la mañana del miércoles en sus respectivas zonas horarias.

¿Y cómo reaccionó la plantilla? Muchos trabajadores empezaron a intercambiar mensajes a distancia y a revisar el directorio interno para comprobar quién seguía en sus equipos. En los foros internos, cientos de empleados reaccionaron con emojis de ensalada como señal de homenaje. Vaya panorama para quienes llevaban semanas esperando noticias. Estos son los principales movimientos comunicados dentro de la compañía:

8.000 empleados serán despedidos, el 10% de la plantilla.

Otros 7.000 trabajadores serán reasignados a iniciativas de inteligencia artificial.

Un nuevo equipo de Ingeniería e IA Aplicada cuenta ya con unos 2.000 empleados.

Los afectados recibirán 16 semanas de indemnización, más dos semanas por cada año trabajado.

Tras estas comunicaciones, la tensión se trasladó también a las oficinas, que estaban casi vacías después de que la jefa de recursos humanos, Janelle Gale, indicara a los empleados que trabajaran desde casa.

Los empleados de Meta muestran preocupación por el uso de datos internos

En las paredes de las oficinas aparecieron volantes con una petición para detener el nuevo programa de Meta de rastreo de datos de empleados para entrenar inteligencia artificial. Hasta ahora, más de 1000 trabajadores han firmado esa petición.

La preocupación no se limita a los despidos. Según empleados actuales y antiguos, la adopción de la IA ha generado enfado y ansiedad entre los 78.000 trabajadores de Meta. La frustración aumentó después de que la compañía registrara ingresos récord el mes pasado, lo que provocó preguntas internas sobre la necesidad de recortar puestos.

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Por otro lado, Mark Zuckerberg afirmó en una nota interna que estaba agradecido por el trabajo de las personas despedidas y que era optimista sobre los esfuerzos de la empresa en IA. También indicó que no se esperaban más despidos este año.

La nueva área de inteligencia artificial será una prioridad directa de Zuckerberg

Meta ha empezado a reclutar a cientos de empleados para un nuevo equipo dirigido por Maher Saba, vicepresidente de ingeniería. Esta unidad, llamada Ingeniería e IA Aplicada, utilizará los datos recogidos por el programa de seguimiento de empleados para crear herramientas de IA.

La compañía trasladó a sus directivos que debían recalcar a los empleados que se trata de una iniciativa de alta prioridad procedente directamente de Mark. Además, quien se incorporara al grupo estaría a salvo de los despidos, según comunicó la empresa.