Si tienes ahorros, alquileres o inversiones debes tener saber que el SEPE puede suspender el subsidio para mayores de 52 años

Miles de beneficiarios podrían quedarse 60 días sin cobrar y sin cotizar si se equivocan al declarar sus rentas y patrimonio. El subsidio para desempleados de 52 años o más es un salvavidas para quienes ya agotaron otras prestaciones. Pero el SEPE advierte que, si se supera el límite de ingresos permitido, puede suspender el pago al menos dos meses, con un impacto directo en el bolsillo y también en la cotización a la Seguridad Social.

El límite de rentas del subsidio para mayores de 52 años que vigila el SEPE

La clave está en el tope económico: no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional, calculado sin incluir las pagas extraordinarias prorrateadas. Con el SMI fijado en 1.221 euros mensuales, el umbral máximo de ingresos queda en 900 euros.

Y ojo con esto, porque el cálculo no se limita a lo que ganas trabajando. El SEPE suma todos los ingresos y el patrimonio del solicitante, con una única excepción: la vivienda habitual. Por eso, muchas personas se llevan el susto cuando descubren que cuentas de ahorro, inversiones, alquileres de segundas propiedades o rendimientos del capital también entran en el cómputo.

¿Sabías que un ingreso que no considerabas importante puede marcar la diferencia? Para verlo de forma rápida, estos son los datos clave que están generando inquietud:

Concepto Dato Importe del subsidio 480 euros al mes Límite de rentas permitido 900 euros Referencia para el cálculo 75% del SMI (sin extras prorrateadas) SMI citado 1.221 euros mensuales Suspensión mínima si se supera el límite 60 días Efecto adicional Se paraliza la cotización a la Seguridad Social

Superar el límite no solo afecta al cobro mensual: también puede dejarte con meses sin cotizar para tu futura jubilación.

Qué pasa si superas el tope de 900 euros y el SEPE lo detecta

Si el SEPE detecta que se han sobrepasado las rentas permitidas, la suspensión del pago puede ejecutarse sin preaviso. Durante ese tiempo, que no será inferior a dos meses, el beneficiario se queda sin el ingreso mensual y sin las cotizaciones asociadas.

Además, el procedimiento de revisión puede alargarse según el caso y la documentación aportada. Algunos expedientes se resuelven en ocho semanas, pero otros pueden extenderse más si hay discrepancias o falta información. ¿Te imaginas estar todo ese tiempo sin ingresos por un error con las rentas?

Y hay un punto especialmente delicado: los meses de suspensión no se recuperan automáticamente. Incluso si luego se demuestra que hubo un malentendido o un fallo, las cotizaciones perdidas no siempre se reintegran de forma retroactiva, dependiendo de la resolución final.

Requisitos para pedir el subsidio del SEPE para desempleados de 52 años o más

Este subsidio no es automático por cumplir la edad. El SEPE exige, entre otras condiciones, haber agotado previamente la prestación contributiva o el subsidio ordinario. También contempla situaciones específicas. Estas son algunas de las vías recogidas para poder acceder a la ayuda:

Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio ordinario por desempleo.

Ser emigrante retornado tras trabajar fuera de la Unión Europea al menos 12 meses en los últimos 6 años.

Salir de prisión tras más de 6 meses de reclusión sin derecho a prestación contributiva.

Haber sido declarado con incapacidad permanente parcial tras una revisión médica.

Estar inscrito como demandante de empleo sin derecho a otra prestación, pero con entre 90 y 359 días cotizados.

Además, estar inscrito como demandante de empleo es obligatorio y debe mantenerse. Cualquier baja en el registro del SEPE supone la pérdida automática del subsidio, aunque el resto de requisitos se cumplan.

Autónomos que cesan su actividad y por qué el SEPE no les concede este subsidio

Aquí hay otra confusión habitual: el SEPE no concede este subsidio a trabajadores autónomos que han cesado su actividad, independientemente de su edad o circunstancias. Esta exclusión deja fuera a muchos pequeños empresarios y profesionales que, tras cerrar su negocio pasados los 50 años, deben buscar otras modalidades de ayuda si cumplen condiciones diferentes.

Cómo evitar la suspensión del subsidio de mayores de 52 años por rentas anuales

La prevención es lo que marca la diferencia. Declarar todas las rentas desde el primer momento ayuda a evitar sorpresas, ya que el SEPE cruza información con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, y lo no declarado termina apareciendo.

También se recomienda revisar cada año la situación económica antes de las comprobaciones rutinarias. Si se prevé superar el límite por un ingreso extraordinario en algún mes, comunicarlo con antelación puede facilitar la gestión. Más vale prevenir que llevarse el golpe, ¿no?