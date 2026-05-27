Si bebes entre 3 y 40 consumiciones de alcohol de media a la semana, tienes asistencia sanitaria gratis durante 4 años: la UJA busca voluntarios para el mayor ensayo clínico del mundo

El estudio forma parte del proyecto internacional UNATI y analizará durante cuatro años si el consumo moderado de alcohol puede tener efectos positivos o negativos en la salud.

La Universidad de Jaén busca voluntarios para participar en un ensayo clínico internacional centrado en el consumo moderado de alcohol. La iniciativa, integrada en el proyecto UNATI, está encabezada por la Universidad de Navarra y cuenta con financiación del European Research Council.

El objetivo es estudiar, con seguimiento sanitario gratuito, cómo influye este patrón de consumo en distintos aspectos de la salud. No se trata de un estudio sobre alcoholismo, sino de una investigación dirigida a personas que ya consumen alcohol dentro de unos márgenes concretos.

Quién puede participar en el ensayo clínico sobre consumo moderado de alcohol

La participación está limitada a personas que cumplan unos requisitos de edad y salud. En el caso de los hombres, deberán tener entre 50 y 70 años. Las mujeres, por su parte, podrán participar si tienen entre 55 y 75 años.

Eso sí, hay una condición clave: no pueden apuntarse personas abstemias. La Universidad de Jaén sitúa el consumo moderado entre 3 y 40 consumiciones de media por semana.

Además, quedan excluidas las personas con trastornos psiquiátricos o deterioro cognitivo, cirrosis hepática o cáncer de mama. En otras palabras, no basta con querer participar: hay que ajustarse al perfil marcado por el ensayo. ¿Encajas en estos requisitos? Entonces podrías ser uno de los voluntarios que formen parte del estudio.

Qué seguimiento recibirán los voluntarios durante los cuatro años del estudio

Los participantes contarán con asistencia sanitaria gratuita durante cuatro años. Este acompañamiento estará a cargo de dietistas, psicólogos, enfermeras y médicos, que ofrecerán consejos para mejorar el patrón de consumo de alcohol y otros hábitos relacionados con la salud.

Los responsables del proyecto destacan que esta participación supone una oportunidad para mejorar el estilo de vida, la dieta y diferentes factores que influyen directamente en el bienestar. Vamos, que no se trata solo de observar datos, sino también de recibir orientación profesional durante todo el proceso.

Cómo apuntarse al proyecto UNATI que coordina la Universidad de Jaén

Las personas interesadas en participar en el estudio pueden enviar un correo electrónico a unatijaen@gmail.com. La coordinación del estudio en Jaén corre a cargo de José Juan Gaforio, catedrático de Inmunología de la Universidad de Jaén.

En el proyecto también participan médicos del Servicio Andaluz de Salud en Jaén. La finalidad principal será comprobar si el consumo moderado de alcohol tiene efectos positivos o negativos, una cuestión que se analizará dentro del mayor ensayo clínico internacional realizado hasta la fecha en este ámbito.