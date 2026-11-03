Sanidad ordena retirar un blanqueador dental vendido en Temu por contener 76 veces el límite de peróxido permitido

La alerta de la AEMPS afecta al lote 20250620 del blanqueador dental. El producto analizado contiene un 7,6% frente al máximo del 0,1% para uso general.

La AEMPS ha comunicado la retirada y recuperación del lote 20250620 del blanqueador dental Smilekit Teeth Whitening pen, comercializado a través de Temu. La nota se publicó el 28 de octubre y FACUA volvió a difundirla el 2 de noviembre. Los análisis franceses detectaron un 7,6% de peróxido de hidrógeno. Esa concentración equivale a 76 veces el límite del 0,1% aplicable al uso por el público general. La Agencia recomienda no utilizar las unidades afectadas.

La retirada de Smilekit identifica un lote concreto

La comunicación oficial identifica tanto el nombre comercial como el número de lote. La empresa responsable de poner el producto en el mercado es France Effie Cosmeceuticals Technology Co. Ltd, domiciliada en París. Temu aparece como plataforma de comercialización. Estos datos permiten localizar el artículo comprado sin confundir vendedor, responsable y canal de venta. El aviso no establece que todos los blanqueadores de la plataforma presenten el mismo incumplimiento. La referencia concreta es esencial para comprobar si un envase coincide con el producto señalado por las autoridades sanitarias.

Como sucede en otras retiradas de cosméticos, comparar únicamente la marca puede resultar insuficiente. La nota de la AEMPS incluye fotografías del aplicador y del envase para facilitar la identificación. También recoge tres medidas diferentes: detener la comercialización, retirar las unidades del mercado y recuperarlas de quienes ya las tienen. La advertencia, por tanto, resulta relevante aunque la compra se haya realizado antes de su publicación. Haber recibido el pedido no elimina la recomendación de dejar de utilizarlo cuando corresponda al lote afectado.

El porcentaje permitido cambia según el uso del producto

El reglamento europeo de cosméticos limita al 0,1% el peróxido presente o liberado en productos bucales destinados al uso general. La división entre el 7,6% detectado y ese máximo da como resultado 76. No significa que el producto supere el límite en un 76%. Tampoco describe una medida de su eficacia. El porcentaje identifica la concentración de una sustancia regulada. Compararlo con el límite correcto evita confundir el hallazgo con una diferencia de potencia comercial.

La regulación contempla otra franja para determinados blanqueadores dentales: más del 0,1% y hasta el 6%, con venta exclusiva a odontólogos. Su primer uso en cada ciclo debe realizarlo un profesional o efectuarse bajo su supervisión directa, con seguridad equivalente. Después puede entregarse al consumidor para completar ese ciclo. Tampoco pueden utilizarse en menores de 18 años. Estas condiciones no autorizan la venta libre de cualquier concentración inferior al 6%. El producto del aviso, además, supera ese porcentaje y se comercializaba para el público general.

Una venta por internet también está sujeta a controles sanitarios

La AEMPS recibió la información mediante Safety Gate, el sistema europeo de alertas sobre productos peligrosos. Posteriormente comunicó las medidas a las autoridades sanitarias autonómicas para facilitar su difusión. El origen del análisis y el canal de venta no alteran la identificación del lote afectado. El reglamento de cosméticos exige que los productos comercializados sean seguros en condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. La presencia de advertencias o instrucciones tampoco sustituye las demás obligaciones de seguridad previstas para ponerlos a disposición de los consumidores.

El mismo marco legal establece obligaciones sobre identificación, ingredientes y lote en el etiquetado. Esos datos permiten relacionar el envase con una alerta oficial y comprobar quién responde de su comercialización. Las restricciones sobre ingredientes no funcionan igual para todas las sustancias: algunas están prohibidas y otras admiten concentraciones o usos determinados. En este caso, la medida comunicada se refiere al exceso de peróxido para uso general. No es una prohibición nueva de todos los tratamientos de blanqueamiento dental ni una retirada de toda la marca.

Qué comprobar si el aplicador está en casa

La primera actuación indicada por la AEMPS es dejar de utilizar la unidad afectada. Para identificarla, deben contrastarse el nombre Smilekit Teeth Whitening pen y el lote 20250620 con la nota oficial. Guardar fotografías del envase, el justificante del pedido y los mensajes del vendedor permite documentar la compra al solicitar instrucciones sobre la recuperación. No es necesario abrir o probar el producto para realizar esa comprobación. Si el lote no puede leerse, la identificación debe aclararse con el vendedor utilizando los datos disponibles del pedido.

La Agencia también permite comunicar incidentes relacionados con cosméticos a través de NotificaCS. Esa comunicación sanitaria tiene una finalidad diferente de reclamar al vendedor por una compra: aporta información para vigilar la seguridad del producto. La nota no anuncia una indemnización automática ni detalla un procedimiento específico de reembolso. El aviso completo y las fotografías pueden consultarse en la comunicación oficial de la AEMPS. Las restricciones del peróxido figuran en la normativa europea sobre cosméticos, diferenciadas según el producto y sus condiciones de utilización.