El fósil de Covadonga pertenece al género Carcharopsis. Los investigadores calculan que pudo superar los cinco metros y lo relacionan con la recuperación de antiguos ecosistemas marinos.

Un diente conservado en una losa de piedra junto al Santuario de Covadonga permite estudiar un gran depredador de hace unos 331 millones de años. El análisis, difundido por la UNED el 10 de noviembre de 2026, corresponde a un tiburón del género Carcharopsis. Los investigadores apuntan a una longitud de unos cinco o seis metros como mínimo. La novedad es el estudio científico de un fósil que el equipo ya investigaba en 2023.

Un solo diente apunta a un depredador que pudo alcanzar seis metros

El trabajo se ha publicado en Journal of Palaeogeography y reúne a especialistas de las universidades de Oviedo, València y la UNED. Las dimensiones de la corona dental sitúan el ejemplar entre los mayores conocidos de su género. A partir de esa pieza, el equipo calcula un animal de gran tamaño. La longitud corporal es una reconstrucción razonada, no una medida tomada sobre un esqueleto completo.

El fósil está identificado como Carcharopsis sp., una denominación que reconoce el género sin asignarle una especie concreta. Sus restos completos son muy escasos, lo que dificulta estudiar estos animales. La interpretación de fragmentos también ha permitido revisar otros registros, como el fósil de la Antártida recuperado décadas antes de su identificación. En Covadonga, el diente conserva información suficiente para comparar su anatomía con otros ejemplares.

La reconstrucción en tres dimensiones permitió estudiar el interior sin destruir el fósil

Miembros de la ONG Geólogos del Mundo localizaron la pieza en una losa de caliza conocida como Roja Covadonga. Según la información publicada por la UNED, el diente estaba fragmentado. Los investigadores recurrieron a la microtomografía computarizada para reconstruirlo y examinar su estructura interna. La técnica proporciona imágenes tridimensionales sin tener que cortar el material para observarlo. Los fósiles asociados a la caliza permitieron situar la roca en el Carbonífero, una referencia adicional para establecer la antigüedad.

El análisis mostró los canales internos y una corona ancha, curvada y con bordes aserrados. Las pequeñas serraciones presentan semejanzas funcionales con las del tiburón tigre actual, adaptadas a cortar alimento. Esa comparación ayuda a interpretar una alimentación intensamente carnívora. La semejanza refleja una convergencia en la forma y la función del diente. No demuestra una relación directa de antepasado y descendiente.

El hallazgo amplía hasta Gondwana el mapa conocido de estos tiburones

La importancia del fósil también depende de su procedencia. El género se había documentado fundamentalmente en territorios pertenecientes al antiguo continente de Laurussia. El ejemplar de la cordillera Cantábrica amplía ese registro al margen norte de Gondwana. La investigación lo sitúa en rocas formadas en un ambiente marino abierto. Esa evidencia contribuye a conocer los espacios que ocupaban estos depredadores durante el Carbonífero.

Los autores relacionan el conjunto de registros con animales capaces de vivir en ambientes marinos diferentes, desde zonas costeras hasta aguas abiertas. Los fósiles permiten reconstruir distribuciones antiguas que no coinciden con el mapa actual. Una pregunta semejante guía el análisis del Diplodocus identificado en Teruel, aunque se trata de otro grupo y otra época. Cada nuevo registro precisa dónde está documentada la presencia de un animal.

El estudio conecta al depredador con la recuperación de los ecosistemas marinos

Carcharopsis vivió durante una etapa de recuperación posterior a la crisis biológica de finales del Devónico, conocida como evento Hangenberg. El estudio relaciona su distribución temporal con la reconstrucción de ecosistemas marinos complejos. La presencia de grandes carnívoros aporta información sobre las cadenas alimentarias de aquel periodo. El equipo también examina el posterior declive del género en relación con cambios del Carbonífero.

La investigación tiene un recorrido anterior a la noticia de noviembre. Los mismos especialistas presentaron un avance en el congreso de la Palaeontological Association de 2023. El artículo actual desarrolla el análisis y su interpretación paleogeográfica. Lo firman Silvia Blanco Ferrera, Javier Sanz López, María Ciudad Real y Héctor Botella. Sus resultados muestran cuánto puede aportar un resto pequeño cuando se estudia junto a la roca y otros fósiles.