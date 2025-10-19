Sanidad retira este limpiador de manos que usan taxistas, camioneros, albañiles, mecánicos o chapistas por un ingrediente prohibido en sus lotes

El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña identifica los lotes 0764 y 0765. La AEMPS ordena cesar la venta y retirar las unidades distribuidas.

La Generalitat de Cataluña ha comunicado la retirada de varios lotes del limpiador de manos Pasta Mandel por contener butylphenyl methylpropional, un componente prohibido en productos cosméticos por la normativa europea. La nota oficial precisa que el producto incumple el Reglamento (CE) 1223/2009, al figurar dicha sustancia en el Anexo II (número de orden 1666). Los lotes afectados son 0764 y 0765. El formato afectado es un envase de 500 mililitros, fabricado por Sislim Suministros de Limpieza SL, con sede en A Coruña.

Para una identificación rápida, estos son los datos clave de la alerta:

Aspecto Información Producto Pasta Mandel (limpiador de manos) Lotes afectados 0764 y 0765 Capacidad del envase 500 ml Fabricante Sislim Suministros de Limpieza SL (A Coruña) Motivo de retirada Presencia de butylphenyl methylpropional; prohibida por el Reglamento (CE) 1223/2009, Anexo II, orden 1666 Autoridades Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña y AEMPS

Con esta tabla tendrás a mano la referencia básica antes de revisar tus productos de limpieza.

Por qué se retira Pasta Mandel y qué norma europea incumple exactamente según las autoridades

La administración autonómica detalla que el producto incumple el Reglamento (CE) 1223/2009 sobre productos cosméticos, al incluir butylphenyl methylpropional, una sustancia listada en el Anexo II como prohibida. Pasta Mandel se comercializa como limpiador de manos para eliminar grasa, aceite y carbonilla, con ingredientes como cáscara de almendra del Mediterráneo Ibérico, tensoactivos y jabones, y se presenta como válido para diversos oficios y trabajos manuales. De ahí que la alerta sea relevante para profesionales y particulares. ¿Has comprado recientemente este limpiador?

Cómo identificar los lotes 0764 y 0765 y qué pasos seguir ahora para extremar la precaución

Las autoridades señalan medidas concretas para proteger al consumidor. En primera línea, la AEMPS ordena el cese de comercialización y la retirada del mercado de las unidades implicadas. Por tanto, si te encuentras ante una unidad afectada, toca actuar sin rodeos.

No adquirir unidades de los lotes 0764 y 0765.

Si ya se dispone de alguna, abstenerse de utilizarla de forma inmediata.

Para dudas, escribir a controlfarmaceutic.salut@gencat.cat indicando en el asunto la referencia, nombre y marca del producto.

Sencillo y directo, ¿verdad? La prevención es la mejor herramienta en estos casos.

El Departamento de Salud catalán habilita el correo controlfarmaceutic.salut@gencat.cat para canalizar consultas relacionadas con esta alerta. Recomiendan remitir los datos imprescindibles, referencia, nombre y marca del producto, para facilitar la verificación. Además, la implicación de la AEMPS asegura la retirada de las unidades distribuidas y el cese de su comercialización, lo que aporta tranquilidad a consumidores y establecimientos. ¿Tienes alguna unidad en casa o en el taller? Mejor revisar hoy que lamentarlo mañana.

En resumen: se retiran los lotes 0764 y 0765 del limpiador de manos Pasta Mandel por incluir una sustancia prohibida por la normativa europea. Si cuentas con una unidad, deja de usarla y consulta a las autoridades sanitarias a través del canal indicado.