La colaboración incluye contenidos breves en castellano e inglés. El acceso general está abierto al público y las condiciones de cada recurso deben comprobarse.

Aprender qué hace un electrolizador o cómo se produce un combustible sintético puede empezar en casa y sin pagar matrícula. Fundae y Moeve reúnen 27 formaciones gratuitas sobre transición energética, disponibles en castellano e inglés. La ampliación se comunicó en junio de 2026, por lo que no se trata de una convocatoria nueva de noviembre. La propuesta permite acercarse a estas tecnologías con contenidos breves y elegir después una formación más especializada.

Los cursos recorren el hidrógeno desde su producción hasta la seguridad industrial

La oferta combina 12 recursos iniciales con otros 15 incorporados a la colaboración. Según la información de Fundae, los contenidos abarcan electrolizadores, producción y almacenamiento de hidrógeno, seguridad industrial, e-metanol y e-amoníaco. También aparecen biogás, biometano, energía hidroeléctrica y vehículos con pila de combustible. Son materias diferentes dentro de una misma transformación energética. El catálogo permite explorar esa variedad antes de decidir qué ámbito interesa desarrollar profesionalmente.

El acceso es libre y se dirige al público general. Moeve describe materiales multimedia, telemáticos y de corta duración, que pueden consultarse nuevamente. Ese formato resulta compatible con una primera aproximación o con la actualización de conceptos concretos. No debe confundirse con las condiciones de otros cursos gratuitos de Fundae, cuyas fichas pueden establecer destinatarios y calendarios propios. Aquí, el anuncio de las entidades no exige estar desempleado para acceder a los contenidos.

Entender el hidrógeno exige distinguir la energía de la forma de almacenarla

El interés de estudiar estos conceptos empieza por una diferencia básica. El hidrógeno necesita energía para producirse y puede utilizarse después como vehículo para almacenarla o transportarla. El material divulgativo del IDAE explica esa función y el papel de la electrólisis, que separa el agua mediante electricidad. Cuando se emplea electricidad renovable, esa vía permite obtener hidrógeno renovable. Aprender el proceso ayuda a interpretar anuncios industriales sin equiparar tecnologías que tienen costes y aplicaciones distintos.

Por eso, estudiar únicamente la producción ofrece una visión incompleta. También importa cómo se almacena el hidrógeno, de qué manera llega al usuario y qué condiciones exige su utilización. Los contenidos sobre seguridad y combustibles sintéticos amplían ese recorrido. Para una persona que comienza, una secuencia razonable consiste en entender primero los conceptos generales y continuar con producción, almacenamiento y aplicaciones. Es una propuesta de estudio, no un itinerario obligatorio establecido por Fundae o Moeve.

El acceso se realiza desde la ficha de Moeve en Digitalízate

El punto de entrada es el catálogo de Moeve en Digitalízate. Desde allí puede localizarse el recurso y acceder a la información de la entidad responsable. Antes de comenzar interesa comprobar el idioma, el contenido, la duración indicada y las condiciones de acceso de cada formación. La cifra de 27 procede del anuncio conjunto y no equivale a 27 plazas. Tampoco describe un único programa que deba cursarse completo ni una convocatoria con selección competitiva de alumnos.

La documentación general no publica una fecha común de cierre para toda la oferta. Tampoco detalla una misma duración para los 27 contenidos. Por eso, no sería correcto anunciar un plazo de matrícula, un número de horas o un certificado idéntico para todos. Si una ficha requiere registro, los datos y condiciones deben consultarse en ese acceso. El aprendizaje puede organizarse por temas, conservando el nombre del recurso y la información sobre lo realmente completado.

La formación complementaria no sustituye una cualificación técnica

Digitalízate reúne distintos formatos y las condiciones de los diplomas dependen del recurso y de la entidad que lo ofrece. El anuncio de esta colaboración no permite atribuir a todos los contenidos una titulación oficial o una habilitación profesional. Entender el funcionamiento de una instalación y estar autorizado para intervenir en ella son situaciones diferentes. La formación puede ayudar a identificar conocimientos pendientes, pero no acredita por sí sola todos los requisitos que pueda pedir una empresa.

Al incorporarla a un currículum profesional claro, lo preciso es indicar materia, entidad y formación completada. No conviene describirse como especialista únicamente por haber consultado una introducción. Un técnico que ya trabaja puede buscar actualización en su área; una persona sin experiencia puede utilizarla para explorar el sector. En ambos casos, el siguiente paso depende del puesto que interese, de sus estudios exigidos y de las competencias que todavía necesite demostrar.