La factura PVPC de octubre llega a 92,44 euros en el hogar tipo de OCU y sube 6,22 euros frente a septiembre

El balance de OCU del 30 de octubre recoge otro encarecimiento mensual. FACUA también detecta una subida con un perfil de consumo distinto.

La factura PVPC de octubre alcanza los 92,44 euros para el hogar tipo analizado por OCU, según su balance publicado el 30 de octubre. La referencia corresponde a 4,6 kW contratados y 292 kWh de consumo mensual. Son 6,22 euros más que en septiembre. FACUA difundió otro balance el 2 de noviembre, también al alza, aunque sus importes responden a una simulación diferente.

La factura PVPC aumenta incluso sin consumir más electricidad

El seguimiento de OCU situaba el recibo equivalente de septiembre en 86,22 euros. La diferencia mensual equivale aproximadamente a un incremento del 7,2%. La comparación mantiene un perfil determinado y permite observar cómo cambia el coste del suministro. No significa que todas las viviendas españolas hayan recibido una factura idéntica. La evolución del recibo eléctrico depende también del consumo de cada hogar. Una vivienda puede pagar menos por haber usado menos electricidad, aunque el precio aplicable haya aumentado durante el mes.

FACUA calcula 111,75 euros para su usuario de referencia, frente a los 84,83 euros de un año antes, con impuestos incluidos. La diferencia asciende a 26,92 euros, alrededor del 31,7%. Estos dos balances no deben mezclarse para construir una única serie. Restar los 92,44 euros de OCU a los 84,83 euros antiguos de FACUA produciría una comparación sin base homogénea. Cada seguimiento sirve para comparar su propio modelo a lo largo del tiempo. Ninguno sustituye los datos que aparecen en el contrato y el contador de una vivienda concreta.

El mercado diario ya no determina por sí solo la tarifa regulada

La metodología vigente del PVPC incorpora referencias de los mercados a plazo. El Real Decreto 216/2014 fija un coeficiente de 0,45 para el mercado diario e intradiario y otro de 0,55 para el componente a plazo. La cesta de futuros combina productos mensuales, trimestrales y anuales. Por eso, trasladar directamente una variación del mercado mayorista al recibo completo resulta incorrecto. La normativa también incluye servicios de ajuste y otros costes asociados al suministro. A esos conceptos se añaden los correspondientes peajes, cargos y elementos de la facturación.

Esa composición ayuda a entender por qué una jornada barata no garantiza un mes barato. El consumidor paga la electricidad de todas las horas que utiliza, junto con conceptos que no desaparecen cuando baja el mercado. Tampoco una subida puntual determina automáticamente cuánto costará la siguiente factura. Red Eléctrica publica los precios horarios aplicables al término de energía del PVPC. Consultarlos permite relacionar consumo y precio, pero no convierte esa tarifa en un precio mensual fijo. El contrato del mercado libre puede seguir condiciones diferentes.

Comparar ofertas exige sumar potencia, energía y servicios

El importe final necesita una comparación con las mismas condiciones de consumo, potencia y periodo. Un descuento elevado sobre un concepto pequeño puede ahorrar menos que una reducción moderada sobre el coste principal. Como ejemplo hipotético, descontar un 20% de una cuota de diez euros ahorra dos euros. Rebajar cinco céntimos por kWh sobre 200 kWh representa diez euros antes de impuestos. Son operaciones ilustrativas, no ofertas disponibles ni previsiones. El cálculo completo debe incorporar cualquier servicio adicional, la duración de la promoción y las condiciones posteriores.

La potencia contratada también merece una comprobación separada del precio de la energía. La herramienta Entiende tu factura, de la CNMC, permite acceder desde el QR o enlace del recibo. Explica los conceptos cobrados y ayuda a identificar las condiciones contratadas. Es especialmente útil cuando se comparan anuncios con una factura real. Cambiar de compañía sin verificar qué incluye cada oferta puede alterar el resultado esperado. La potencia necesaria debe guardar relación con el uso simultáneo de los aparatos de la vivienda.

El balance de octubre no es una previsión para noviembre

Los importes publicados describen un periodo concreto y no garantizan qué pagará el mismo hogar durante noviembre. Multiplicar una mensualidad por doce solo serviría para construir un escenario constante que todavía no existe. También sería incorrecto atribuir a todos los clientes del mercado libre el incremento observado en el PVPC. Cada contrato establece su sistema de precios y revisión. Para evaluar el recibo propio, deben comprobarse los días facturados, los kilovatios hora consumidos y el precio contratado. El total cobrado no basta.

Quien quiera contrastar sus condiciones puede utilizar el comparador de la CNMC con los datos de su suministro. El portal de FACUA permite revisar simulaciones y advierte que los resultados históricos no garantizan precios futuros. Conservar una oferta por escrito facilita verificar sus descuentos, servicios y vigencia antes de contratar. El balance mensual de OCU, el análisis de FACUA y la metodología del BOE permiten analizar la subida y las condiciones del suministro.