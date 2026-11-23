El Oceanogràfic mantiene ejemplares de Copula lucentia tras una campaña con la Universidad de Alicante. Su descripción científica se publicó en 2024.

Apenas mide unos milímetros y cuesta distinguirla en el agua, pero ha despertado el interés de los investigadores en la costa alicantina. Se llama Copula lucentia, fue identificada en El Campello y ahora puede observarse con una lupa en el Oceanogràfic de València.

Una campaña conjunta con la Universidad de Alicante ha permitido recoger más de 200 ejemplares para continuar su estudio. La institución comunicó esta actualización el 2 de noviembre. El trabajo que describió la especie apareció en la revista Marine Biodiversity el 20 de agosto de 2024.

Una medusa de apenas unos milímetros amplía la biodiversidad conocida del Mediterráneo

Su tamaño ronda entre uno y siete milímetros. Tiene un cuerpo casi transparente, cuatro tentáculos y pequeñas estructuras adhesivas que le permiten fijarse a superficies. Pertenece a las cubomedusas, un grupo caracterizado por la forma aproximadamente cúbica de su campana.

Con su identificación, pasó a ser la segunda especie de cubomedusa documentada en el Mediterráneo, junto a Carybdea marsupialis. El nombre lucentia remite a Lucentum, la denominación latina de Alicante. En declaraciones a À Punt, la investigadora Eva Fonfría explicó que buscaban dar visibilidad al trabajo científico realizado en la zona.

El estudio combinó muestreos nocturnos y análisis genéticos

La investigación partió de ejemplares recogidos entre 2016 y 2018 en el entorno de Illeta dels Banyets. Para localizarlos se utilizaron luces LED sumergidas durante muestreos nocturnos. Después, el equipo comparó su anatomía con la de Copula sivickisi y estudió su material genético.

Las diferencias permitieron describir una especie distinta, según el estudio original publicado en Marine Biodiversity. El aspecto gelatinoso, por sí solo, ofrece pocas pistas al observador. La identificación también ayuda a entender casos como las salpas que pueden confundirse con medusas o la puesta de calamar diamante localizada frente a Almuñécar.

El Oceanogràfic busca conocer cómo completa su ciclo de vida

La nueva recogida abre otra fase del trabajo. Parte de los animales se mantiene en el MedusaLab, donde los especialistas buscan que alcancen la madurez y puedan reproducirse. Eva Fonfría detalló a À Punt, el 4 de noviembre, que habían capturado 232 ejemplares y que 212 crecían en el acuario.

El MedusaLab del Oceanogràfic es un laboratorio de cultivo y reproducción abierto a la observación del público. Sus ventanales y dispositivos de aumento acercan al visitante etapas del desarrollo que suelen pasar inadvertidas. Los acuarios permiten controlar parámetros como la temperatura, la salinidad y la circulación del agua, esenciales para el mantenimiento de estos organismos.

Qué se sabe sobre su presencia y su capacidad urticante

La Universidad de Alicante señala que su presencia se ha documentado únicamente en El Campello. Ese registro describe lo observado hasta ahora y deja abierta la investigación sobre su distribución. Localizar una especie en un lugar concreto no demuestra que solo pueda vivir allí.

La institución la presenta como inofensiva para las personas. El artículo científico precisa que durante los muestreos y la manipulación no se detectó actividad urticante, aunque reclama estudios específicos. Conocer su reproducción, su distribución y su función en el ecosistema sigue siendo parte del trabajo pendiente.