Los coches eléctricos e híbridos enchufables rozan un tercio de las ventas de octubre con más de 31.000 unidades

Los eléctricos puros y los híbridos enchufables crecen un 43,1 % frente a octubre de 2025. Los híbridos convencionales siguen encabezando el mercado.

Los coches eléctricos e híbridos enchufables sumaron 31.044 matriculaciones en octubre, el 31,5 % de todos los turismos nuevos vendidos en España. Son los datos publicados por ANFAC el 2 de noviembre de 2026, dentro de un mercado que alcanzó 98.487 unidades. El avance interanual de estas tecnologías fue del 43,1 %. Para el comprador, conviene distinguir entre eléctricos puros, híbridos enchufables y convencionales antes de interpretar ese crecimiento como una fotografía de todos los coches.

Qué coches electrificados están ganando terreno en las ventas

El desglose de octubre incluye 16.425 eléctricos puros y 14.619 híbridos enchufables. Los primeros aumentaron un 81,2 % respecto al mismo mes del año anterior; los segundos, un 15,8 %. Son ritmos distintos dentro de una categoría conjunta. Esta distinción también tiene una consecuencia práctica: ambos pueden conectarse a un cargador, pero el híbrido enchufable combina propulsión eléctrica y motor de combustión. Compartir un grupo estadístico no significa ofrecer la misma experiencia de uso ni necesitar exactamente la misma planificación.

Por separado, los híbridos convencionales conservaron el liderazgo, con un 44 % de las matriculaciones de turismos. Quedan fuera de las 31.044 unidades electrificadas señaladas por ANFAC, que agrupa aquí exclusivamente eléctricos puros e híbridos enchufables. Confundir estas categorías altera la lectura del titular. Además, la estadística describe nuevas matriculaciones, no la proporción de vehículos que circulan por las calles. Tampoco equivale a una encuesta de preferencias de todas las familias, porque el mercado incluye diferentes canales de venta.

El crecimiento anual convive con una menor cuota frente a septiembre

La comparación con septiembre introduce otro matiz. Aquel mes hubo 31.945 matriculaciones de eléctricos puros e híbridos enchufables, con una cuota del 34 %. Octubre registró 901 unidades menos y un peso del 31,5 %. Calculado sobre los datos publicados por ANFAC, el descenso mensual de unidades es del 2,8 % y el de cuota, de 2,5 puntos porcentuales. Estas cifras pueden coexistir con el aumento interanual del 43,1 %, porque comparan octubre con momentos diferentes, septiembre y octubre del año anterior.

El mercado completo, por su parte, pasó de 93.858 turismos en septiembre a 98.487 en octubre. Por tanto, las ventas conjuntas crecieron mientras disminuía ligeramente el número mensual de electrificados. En el acumulado hasta octubre, estos últimos suman 248.343 unidades y representan el 24,6 % del mercado. La cuota anual permite observar un periodo más amplio que un único mes. Ninguno de esos porcentajes anticipa por sí solo el precio, la autonomía o la conveniencia de un modelo concreto para una familia.

La etiqueta ambiental y el tipo de motor no son equivalentes

La clasificación de la DGT ayuda a separar conceptos. La etiqueta Cero incluye eléctricos de batería y de autonomía extendida, además de determinados híbridos enchufables y vehículos de pila de combustible. Para los enchufables, la autonomía eléctrica marca la diferencia respecto a la categoría ECO. Esta última también incluye híbridos no enchufables y vehículos de gas que cumplen los requisitos correspondientes. Por eso, encontrar la palabra híbrido en un anuncio comercial no basta para deducir qué distintivo tiene ese vehículo.

Antes de comparar dos ofertas, puede ordenarse la información en tres apartados: sistema de propulsión, autonomía eléctrica y distintivo asignado. Son datos relacionados, pero responden a preguntas diferentes. El primero explica cómo funciona el coche; el segundo, qué recorrido eléctrico declara; el tercero, su clasificación administrativa. La DGT permite consultar el distintivo mediante la matrícula. Ese paso resulta especialmente útil cuando el comprador tiene identificado un vehículo concreto y quiere comprobar su etiqueta, sin apoyarse únicamente en el nombre comercial.

La posibilidad de cargar en casa también entra en la comparación

Para valorar un punto de recarga propio, existe una regla específica en el artículo 17.5 de la Ley de Propiedad Horizontal. La instalación para uso privado en una plaza individual del aparcamiento del edificio requiere comunicación previa a la comunidad. La norma atribuye íntegramente el coste de instalación y el consumo eléctrico a las personas directamente interesadas. Es una previsión concreta para ese supuesto. No autoriza a ocupar cualquier espacio común ni a trasladar el gasto al resto de propietarios.

Un presupuesto comparable puede separar el precio del vehículo, la instalación necesaria y las condiciones de suministro previstas. Si la carga se plantea fuera de casa, también interesa identificar dónde se realizará y en qué horarios. Son preguntas de uso diario que las cifras de matriculaciones no pueden resolver. La noticia de noviembre confirma el avance anual de las tecnologías enchufables. La decisión individual exige contrastar las características del coche con los desplazamientos y las posibilidades reales de recarga de cada hogar.