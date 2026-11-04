Oier ofrece alojamiento gratis en Lanzarote por 12 horas semanales de ayuda en una finca y tres días libres

Un joven de Tinajo busca voluntarios para colaborar en un proyecto de agricultura sostenible. La estancia mínima es de dos semanas y no se ofrece salario.

Oier, un joven que reside en Lanzarote, ofrece alojamiento gratis a cambio de 12 horas de colaboración semanales en una finca rural de Tinajo. La propuesta, publicada en Worldpackers y difundida por La Razón el 2 de noviembre de 2026, incluye tres días libres a la semana. Los participantes pueden colaborar en agricultura, jardinería, cuidado de animales y reparaciones. Sin embargo, no se trata de un empleo remunerado y algunos gastos, como parte de la alimentación y los desplazamientos, corren por cuenta del viajero.

Alojamiento gratis en Lanzarote a cambio de 24 horas de ayuda en dos semanas

La propuesta establece una estancia mínima de dos semanas. Esto significa que una persona que permanezca el periodo obligatorio deberá dedicar 24 horas a colaborar en la finca. Con tres jornadas libres semanales, las 12 horas podrían distribuirse en cuatro días, con una media de tres horas por jornada. No obstante, el anfitrión no establece turnos cerrados en la descripción pública y la distribución debe acordarse antes de viajar.

Oier, originario de Vitoria, explica que adquirió un terreno en Tinajo para cultivar alimentos y desarrollar un proyecto basado en la permacultura. Entre las tareas aparecen plantar árboles, preparar zonas de cultivo, mantener los espacios de los animales y realizar trabajos sencillos de construcción. La dedicación es inferior a la de otra experiencia en Asturias, donde se solicitan 15 horas semanales y se ofrecen dos días libres.

Qué incluye el alojamiento y qué gastos deben pagar los voluntarios

El anfitrión ofrece habitaciones privadas o compartidas, una cocina equipada y lavandería gratuita. Los participantes también pueden utilizar bicicletas y tablas de surf, además de disfrutar de algunas excursiones y desplazamientos organizados. La ficha contempla la recogida a la llegada. Estas condiciones permiten pasar varias semanas en Lanzarote sin pagar por la habitación, aunque no equivalen a disponer de una vivienda independiente.

La alimentación tiene una condición importante que aparece en la descripción del propio propietario. Oier ofrece gratuitamente las frutas, verduras y huevos producidos en la finca, pero cada participante debe comprar los demás alimentos que necesite. Tampoco están incluidos los vuelos, el seguro de viaje, los desplazamientos internos generales ni los posibles visados. Es una modalidad distinta a la de otra finca de Huelva, que ofrece alojamiento en caravana o espacio para acampar.

La ficha de Worldpackers establece como requisitos ser mayor de 18 años y hablar español o inglés con fluidez. Se admiten candidaturas individuales y también parejas o personas que quieran participar juntas. El calendario de la plataforma muestra noviembre y diciembre entre los meses de disponibilidad, aunque esto no garantiza que existan plazas libres para todas las fechas. La aceptación depende de la respuesta del anfitrión y de las condiciones que acuerde con cada solicitante.

Para presentar una candidatura hay que registrarse en Worldpackers, contratar una membresía que permita contactar con los anfitriones y completar el perfil personal. El plan individual básico aparece anunciado por 59 dólares anuales, aunque el precio puede cambiar. Posteriormente, el interesado debe enviar su solicitud y esperar la aprobación. También existen experiencias similares en Candelario, donde se ofrece hospedaje a cambio de dos o tres horas diarias de colaboración.

El intercambio de alojamiento por ayuda no equivale a un contrato de trabajo

La iniciativa está planteada como un intercambio de colaboración por alojamiento, sin remuneración económica. Tampoco debe confundirse automáticamente con el voluntariado regulado por la legislación española. La Ley 45/2015 de Voluntariado establece requisitos específicos y excluye determinadas colaboraciones realizadas fuera de entidades de voluntariado o mediante contraprestaciones materiales. La naturaleza jurídica de cada intercambio depende de sus condiciones reales, no solamente de cómo se anuncie. BOE

Antes de confirmar el viaje, los interesados deberían acordar las tareas, los horarios, las condiciones de alojamiento y las medidas de seguridad, especialmente si van a participar en reparaciones. Los viajeros extranjeros también deben comprobar sus requisitos de entrada y estancia en España. La información oficial de Migraciones permite consultar las condiciones de los programas de voluntariado regulados, que no deben darse por aplicables automáticamente a este alojamiento particular.

La oferta original de Worldpackers permite consultar las condiciones publicadas por Oier. Ministerio de Inclusión.