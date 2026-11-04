ALDI empieza hoy su campaña de juguetes con más de 500 referencias por debajo de 10 euros y seis fechas de llegada

Los juguetes de ALDI llegan desde el 4 de noviembre, mientras la devolución comercial y la garantía legal tienen plazos diferentes.

ALDI inicia este miércoles 4 de noviembre su campaña de juguetes de Navidad con un despliegue escalonado durante seis semanas. La cadena anuncia más de 680 referencias para el conjunto de la colección, con más de 500 por debajo de diez euros. El estreno incluye propuestas de madera, Montessori y juego simbólico. Para quienes adelanten regalos de Reyes, el calendario de compra también obliga a distinguir el plazo comercial de devolución y la garantía legal.

Los juguetes de ALDI llegarán cada semana hasta el 9 de diciembre

La colección completa no estará disponible desde el primer día. El calendario comienza el 4 de noviembre con juguetes educativos, de madera y de imitación de actividades cotidianas. El 11 de noviembre se incorporan propuestas sensoriales, pedagógicas y de primera infancia. La compañía sitúa el 78% de su colección por debajo de diez euros y el 36% por debajo de cinco. Son proporciones del surtido anunciado para toda la campaña. Como otros artículos de bazar de Aldi, las referencias tienen disponibilidad limitada.

El 18 de noviembre llegarán juguetes tecnológicos y propuestas relacionadas con ciencia y aprendizaje. El 25 será el turno de manualidades, libros, puzles, música y juegos familiares. El calendario reserva el 2 de diciembre para productos vinculados a personajes infantiles, incluidos textiles y libros. El último lanzamiento, previsto para el 9 de diciembre, incorpora construcciones y juguetes electrónicos. Las ventas se realizan en tiendas físicas y puede haber diferencias de disponibilidad entre establecimientos. Elegir una fecha según la categoría evita dar por agotado un producto que todavía no ha salido.

La cocinita de madera sale el 4 de noviembre por 37,99 euros

Uno de los artículos de la primera jornada es la cocinita de madera, anunciada a 37,99 euros. La ficha del producto indica una edad recomendada a partir de tres años y un diseño utilizable por sus cuatro lados. Incluye 35 accesorios y ocupa aproximadamente 60 centímetros de ancho, 99 de alto y 30 de fondo. La cadena informa de que necesita dos pilas AAA y dos AA, que se venden aparte. Ese gasto adicional debe sumarse al precio anunciado si se quiere utilizar las funciones electrónicas.

La ficha describe placa con luces y sonidos, horno, microondas y cafetera, además de espacios para imitar tareas de lavado y reciclaje. Su comercialización es estacional y termina cuando se agotan las existencias. ALDI no ofrece compra en línea para este artículo: la adquisición se realiza en sus supermercados. Antes del desplazamiento, el catálogo permite comprobar la fecha de salida y la ficha ayuda a medir el espacio disponible. Los 60 por 30 centímetros de base son una referencia útil para decidir dónde colocar el juguete.

Comprar el primer día deja el plazo de 60 días antes de Reyes

La información de ALDI sobre devoluciones fija un máximo de 60 días después de la compra para los artículos de bazar. Esa condición comercial merece atención cuando el regalo se entrega mucho después de pagarlo. Sesenta días después del 4 de noviembre de 2026 cae el 3 de enero de 2027. El cálculo sitúa esa referencia tres días antes del 6 de enero. Comprar anticipadamente para Reyes puede dejar agotado el periodo general antes de que el destinatario abra el paquete, salvo condiciones adicionales aplicables.

La cuenta cambia con cada lanzamiento: sesenta días después del 11 de noviembre será el 10 de enero de 2027. Son cálculos de calendario sobre compras hipotéticas realizadas en las fechas indicadas. Las condiciones concretas del ticket y cualquier ampliación comunicada por la tienda deben comprobarse al comprar. Para un artículo defectuoso dentro de los 60 días, ALDI pide justificante, embalaje original y sus elementos. Su información contempla reembolso o sustitución si quedan unidades. Guardar esa documentación facilita identificar el producto y la fecha de adquisición.

Los tres años de garantía legal cubren un problema diferente

El fin del plazo comercial no extingue la responsabilidad legal por una falta de conformidad. Para bienes nuevos, la ley establece tres años desde la entrega cuando el defecto existía en ese momento y se manifiesta dentro del periodo. Además, durante los dos primeros años opera una presunción legal sobre su existencia inicial, con las excepciones previstas. Un cambio por preferencia personal y un juguete que incumple lo contratado son situaciones distintas. La diferencia entre devoluciones y garantía legal resulta especialmente relevante en compras anticipadas.

La ley permite elegir reparación o sustitución, salvo imposibilidad o desproporción, y exige que la solución correspondiente sea gratuita. La responsabilidad del vendedor continúa aunque la cadena facilite el contacto del servicio técnico del fabricante. Conservar factura, modelo e instrucciones ayuda a describir el problema y tramitar la reclamación. Para organizar la compra navideña, quedan tres fechas diferentes: lanzamiento del artículo, adquisición y entrega al destinatario.

El calendario oficial de juguetes resuelve la primera; el ticket acredita cuándo se compró y permite situar los plazos posteriores.