Alquilar una habitación cuesta 505 euros en España aunque sube en el 80% de las ciudades

La media nacional cae un 1,1% frente a julio de 2025. Sin embargo, 54 de las 67 ciudades con datos comparables registran aumentos.

Alquilar una habitación en España costaba una media de 505 euros al mes en julio de 2026, cinco euros menos que un año antes. El descenso interanual es del 1,1%, según el estudio de mitad de año de Fotocasa. La rebaja del promedio no se extiende a la mayoría del territorio. El precio aumentó en 54 de las 67 ciudades con datos comparables y en 13 comunidades autónomas. Esta evolución mantiene la presión sobre jóvenes, estudiantes y trabajadores.

Una bajada de cinco euros que no refleja la mayoría de mercados

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, advierte de que el descenso nacional no representa un abaratamiento generalizado. La demanda continúa elevada porque muchas personas no pueden asumir solas el alquiler de una vivienda completa. Barcelona muestra uno de los ejemplos más claros, ya que ninguno de sus distritos analizados ofrece una media inferior a 550 euros.

Fotocasa vincula esta presión con las dificultades de jóvenes, estudiantes y trabajadores para acceder al alquiler tradicional. El fenómeno alcanza también a otros perfiles, como muestra el debate sobre la selección de inquilinos en el alquiler por habitaciones. Ese caso no constituye una estadística, pero refleja la variedad de personas que buscan alojamiento compartido.

Baleares supera los 600 euros y Extremadura se queda en 260

El precio aumenta en 13 comunidades autónomas. Baleares registra la mayor subida, con un 11,5%, seguida de Cantabria, con un 11,3%, y Aragón, con un 9,3%. Las bajadas se concentran en Cataluña, La Rioja, País Vasco y Andalucía. Esta última presenta el mayor descenso interanual, con un 2,8%.

Comunidad autónoma Precio mensual Variación interanual Baleares 622 euros +11,5% Cantabria 407 euros +11,3% Aragón 393 euros +9,3% Canarias 468 euros +8,5% Región de Murcia 337 euros +7,5% Castilla-La Mancha 307 euros +6,2% Asturias 336 euros +4,1% Castilla y León 329 euros +3,5% Extremadura 260 euros +3,4% Madrid 605 euros +3,4% Navarra 479 euros +2,5% Comunitat Valenciana 440 euros +2,3% Galicia 341 euros +1,8% Cataluña 611 euros -1,1% La Rioja 333 euros -1,3% País Vasco 574 euros -1,6% Andalucía 373 euros -2,8%

Cuatro comunidades superan los 500 euros mensuales. Baleares alcanza 622 euros, Cataluña 611, Madrid 605 y País Vasco 574. Extremadura ocupa el extremo contrario con 260 euros, seguida de Castilla-La Mancha con 307 y Castilla y León con 329. La diferencia entre Baleares y Extremadura es de 362 euros al mes.

El alquiler se encarece en 54 ciudades y Paterna sube un 19%

Paterna encabeza los incrementos municipales con un 19%, seguida de Badajoz, con un 18,5%. Cáceres y Leganés suben un 17,9%, mientras que Alcoy aumenta un 16,1%. Diez ciudades registran avances superiores al 10%. Los mayores descensos aparecen en Ponferrada, con un 8,6%, Sevilla, con un 5,9%, y Jaén, con un 5,8%.

Sant Cugat del Vallès presenta el precio más alto entre los municipios analizados, con 706 euros mensuales. Le siguen Villanueva de la Cañada, con 667 euros, Palma de Mallorca, con 653, y Marbella, con 634. Plasencia se sitúa en 210 euros y Ponferrada en 238. Las diferencias territoriales también condicionan los modelos destinados a gestionar pisos por habitaciones, aunque cada operación presenta costes y riesgos distintos.

Chamartín alcanza 714 euros y Barcelona no baja de 576 por distrito

Madrid capital registra subidas en 15 de los 20 distritos con variación interanual. Villaverde aumenta un 14,3% y Hortaleza un 13,5%. Chamartín es el distrito más caro, con 714 euros mensuales, seguido del barrio de Salamanca con 700. El coste de compartir piso se suma a la presión del alquiler completo en Madrid, analizada anteriormente por Talent24h.

Barcelona presenta bajadas en siete de los diez distritos analizados, pero sus precios siguen siendo elevados. Sarrià-Sant Gervasi alcanza 675 euros, Eixample 658 y Gràcia 633. Nou Barris es el distrito más económico de la relación, con 576 euros mensuales. Los datos completos pueden consultarse en la nota de prensa de Fotocasa, publicada el 3 de septiembre de 2026.