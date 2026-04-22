Si no quieres perder parte de la fianza del alquiler debes revisar esto antes de entregar las llaves

Quien haya vivido de alquiler sabe que la fianza suele convertirse en el último sobresalto del contrato. Cuando llega el momento de dejar la vivienda, aparecen las dudas, los nervios y, a veces, descuentos que no terminan de cuadrar. En un contexto de precios altos y mucha presión sobre el alquiler, conocer bien las reglas deja de ser un detalle menor.

De hecho, puede marcar la diferencia entre recuperar ese dinero o quedarse con cara de sorpresa. La OCU ha querido poner negro sobre blanco qué puede hacer el propietario con la fianza y qué no. Y el mensaje es bastante claro: no vale usar ese dinero para todo.

Qué es la fianza del alquiler y para qué puede usarse de verdad

La Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que la fianza del alquiler es una “garantía legal obligatoria” que el inquilino paga al firmar el contrato y que, habitualmente, equivale a una mensualidad. No se entrega como un fondo abierto para cualquier gasto del propietario, sino como una cobertura concreta ante posibles daños o impagos atribuibles al arrendatario.

La propia OCU lo resume de forma directa: “No es un depósito de limpieza ni un anticipo para obras”. Además, recuerda que, según la LAU, es decir, la Ley de Arrendamientos Urbanos, “la fianza se cobra cuando hay incumplimientos o deterioros imputables al arrendatario (inquilino), no cuando se trata de mantenimiento ordinario o envejecimiento normal del inmueble”. Dicho de forma sencilla, el desgaste por el paso del tiempo no puede salir del bolsillo del inquilino como si fuera un extra de última hora.

Cuánto se paga de fianza y qué límites suelen aplicarse

La normativa establece que “la cuantía legal de fianza corresponde a un mes de renta” y que debe abonarse cuando se formaliza el contrato. A partir de ahí, las partes pueden pactar garantías adicionales, algo que en la práctica suele elevar la cantidad inicial que se entrega al arrendador.

La OCU advierte de que “en la práctica, la cuantía máxima de las garantías suele quedar en tres mensualidades: un mes de fianza legal, más hasta dos de garantías adicionales”. Es decir, la cifra puede crecer bastante desde el primer día, y por eso mismo conviene tener claro que no todo vale a la hora de descontar dinero al final del alquiler. Cuando hay varias mensualidades en juego, la letra pequeña deja de ser tan pequeña.

Qué gastos no deberían descontarte de la fianza del alquiler

La organización insiste en que el propietario solo puede descontar de la devolución final una cantidad “por perjuicios que sean atribuibles al inquilino, pero debe justificarse así”. El arrendatario responde del deterioro causado por él o por las personas de su casa, así como de las “pequeñas reparaciones” derivadas del uso ordinario. Pero una cosa es responder por daños concretos y otra muy distinta convertir la fianza en una hucha para poner la vivienda al día.

Por eso, la OCU puntualiza que “la limpieza o la pintura al final del alquiler no deberían descontarse, salvo suciedad extraordinaria acreditada”. Esa es la clave: si no hay una suciedad extraordinaria debidamente justificada, ni la limpieza ni la pintura deberían salir de la fianza. Tampoco corresponde cargar al inquilino el mantenimiento ordinario o el envejecimiento normal del inmueble, porque eso forma parte del uso habitual de una vivienda y no de un incumplimiento.

Cuánto tiempo tiene el casero para devolver la fianza y qué pasa si no lo hace

Una vez termina el contrato, el arrendatario debe entregar las llaves. A partir de ese momento, el arrendador dispone de un mes para devolver la fianza. La OCU alerta de que, si no lo hace pasado ese plazo, deberá pagar intereses, una advertencia que no conviene perder de vista porque el calendario aquí también cuenta.

Este punto es importante porque muchas reclamaciones empiezan precisamente por la falta de devolución dentro de plazo. La organización deja claro que la entrega de llaves marca el cierre del contrato y activa ese mes para la devolución. Por tanto, conviene no dejar cabos sueltos y dejar constancia de ese momento, porque luego llegan las prisas, las versiones cruzadas y el clásico “ya lo vemos”, que con el dinero nunca suele tranquilizar demasiado.

Cómo evitar problemas con la fianza del alquiler desde el primer día

Para prevenir conflictos, la recomendación pasa por dejar bien documentado el estado de la vivienda al entrar y al salir. También se aconseja formalizar la devolución de llaves, contratar un seguro de responsabilidad civil y acudir a la entidad correspondiente si aparece cualquier irregularidad. Estas son las medidas que recoge la información facilitada:

Documentar el estado del inmueble al entrar y al salir.

Formalizar la devolución de llaves.

Contratar un seguro de responsabilidad civil.

Recurrir a la entidad correspondiente ante cualquier irregularidad.

Tomar estas precauciones puede ahorrar muchos problemas cuando termina el contrato. Al final, la fianza no está para cubrir gastos genéricos ni arreglos de rutina, sino para responder ante daños o impagos imputables al inquilino. Y tener eso claro, por sencillo que parezca, evita más de un disgusto.