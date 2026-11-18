Hospiten mantiene fichas con jornadas y contratos diferentes en Estepona, Boadilla del Monte y Arona. Las fechas visibles van del 3 al 7 de noviembre.

Hospiten mantiene ofertas que permiten comparar tres fórmulas de empleo hospitalario: enfermería parcial indefinida, enfermería a jornada completa y recepción nocturna por sustitución. Las fichas consultadas el 9 de noviembre muestran fechas del 3 al 7 de noviembre. Se localizan en Estepona, Boadilla del Monte y Arona. Cada destino fija sus propios requisitos y condiciones; la disponibilidad de estos anuncios no permite atribuirlos conjuntamente a una ampliación de plantilla del grupo.

Hospiten plantea contratos indefinidos de enfermería al 33 % en Estepona

La ficha de Estepona, fechada el 7 de noviembre, propone contratación indefinida con una jornada del 33 %. La distribuye entre tres y cinco turnos mensuales, con disponibilidad para trabajar por la mañana, por la tarde y por la noche. Solicita el grado en Enfermería, o su homologación cuando corresponda, y colegiación en la provincia donde se ejerza. También valora una actitud proactiva y capacidad para trabajar en equipo. Estos requisitos permiten orientar un currículum profesional hacia la titulación, habilitación y experiencia asistencial.

Los cuidados incluyen valorar las necesidades del paciente y preparar su atención conforme a la pauta médica. Hospiten anuncia acogida, formación continua y comedor gratuito según turno. La ficha no publica un salario numérico ni la duración exacta de cada turno. El artículo 12 del Estatuto define la jornada parcial mediante la comparación de horas con un trabajador a tiempo completo. Esa comparación puede referirse al día, la semana, el mes o el año. El número de turnos mensuales, por sí solo, no describe toda la distribución horaria.

Boadilla publica 30.000 euros brutos anuales para hospitalización

La oferta de enfermería de hospitalización en Boadilla del Monte presenta una fórmula distinta. La fecha visible es el 3 de noviembre y el contrato anunciado es indefinido a jornada completa. El salario publicado asciende a 30.000 euros brutos anuales, distribuidos en 14 pagas. La organización se basa en turnos de 12 horas, con la secuencia D/N/S/L/L recogida por el empleador. Para valorar disponibilidad y descansos, la empresa debe concretar el cuadrante individual y el significado operativo de esa secuencia.

Se solicita diplomatura o grado en Enfermería y colegiación en Madrid, además de experiencia en hospitalización. La descripción reúne atención y seguimiento del paciente, administración de cuidados y coordinación con otros profesionales del centro. Como en otras fichas del grupo, se anuncian acompañamiento inicial, formación y un sistema de retribución flexible. Esta oferta permite comparar una remuneración anual expresa con la jornada parcial de Estepona. Sin embargo, trasladar proporcionalmente sus 30.000 euros al otro centro produciría una estimación sin respaldo, porque se trata de anuncios diferentes.

Arona busca recepción de urgencias para trabajar por la noche

Hospiten Sur mantiene en Arona una búsqueda de recepcionista de urgencias para el turno nocturno. La ficha muestra el 5 de noviembre como fecha y plantea un contrato de sustitución, con incorporación inmediata. El perfil requerido incluye experiencia en atención al público y un nivel alto de inglés. Se valoran otros idiomas y estudios relacionados con turismo, administración o traducción. Estas titulaciones aparecen como formación apreciada por la empresa, sin que la descripción obligue a reunirlas todas para presentar una candidatura.

Las funciones se centran en atender e informar a las personas que acuden al servicio y gestionar citas y trámites administrativos. Es un puesto de recepción, con requisitos diferentes de los empleos clínicos de enfermería. El anuncio no publica una cantidad salarial ni la duración de la sustitución. Ambas condiciones deben concretarse en el proceso correspondiente, junto con el horario nocturno exacto. La candidatura se inicia desde la ficha oficial mediante la opción de envío disponible, comprobando que se trata del Hospital Universitario Hospiten Sur.

Qué debe quedar por escrito cuando se contrata una jornada parcial

La opción de Estepona hace especialmente relevante el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. El contrato a tiempo parcial debe formalizarse por escrito e indicar las horas ordinarias contratadas y su distribución. La jornada se registra diariamente y se totaliza cada mes. La empresa debe entregar al trabajador un resumen junto con el recibo salarial, incluyendo las horas complementarias realizadas. Así, la referencia comercial de tres a cinco turnos se transforma en unas condiciones documentadas que permiten comprobar el tiempo trabajado.

El trabajo parcial conserva los derechos reconocidos al personal a tiempo completo, con proporcionalidad cuando corresponda por su naturaleza. El aumento de horas también tiene reglas propias: las complementarias pactadas requieren un acuerdo específico por escrito. No deben confundirse con las horas extraordinarias, restringidas con carácter general en estos contratos. Para comparar destinos, resultan determinantes la jornada, la duración contractual y los requisitos profesionales de cada ficha. Esa lectura permite distinguir una incorporación indefinida de una sustitución y una disponibilidad rotativa de un turno exclusivamente nocturno.