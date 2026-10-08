El Ayuntamiento de Blanca (Murcia) convoca oposiciones para buscar conserje y técnico de comunicación

Estas convocatorias de empleo público son de concurso-oposición libre. Comunicación exige titulación universitaria y contempla una tasa de 27 euros con bonificaciones.

El Ayuntamiento de Blanca, en Murcia, abre dos convocatorias de empleo público para cubrir una plaza de conserje y otra de técnico de comunicación. Los anuncios aparecieron en el BOE los días 28 y 29 de septiembre de 2026. MurciaEmplea difundió los plazos el 30 de septiembre. Las solicitudes terminan el 27 de octubre para conserje y el 28 para comunicación. Las bases son anteriores, pero estas publicaciones estatales activan ahora el período de inscripción de los procesos.

Las convocatorias de empleo público de Blanca tienen fechas y documentación diferentes

Los dos anuncios establecen veinte días hábiles desde el siguiente a su publicación en el BOE. MurciaEmplea concreta las fechas de inicio y cierre. Para conserje, el período va del 29 de septiembre al 27 de octubre. Para comunicación, comienza el 30 de septiembre y acaba el 28 de octubre. Son convocatorias de turno libre separadas y cada aspirante debe presentar la solicitud correspondiente. Que ambos anuncios se difundieran conjuntamente no permite utilizar un único formulario ni confundir el último día disponible.

El conserje pertenece a la escala de Administración Especial y la subescala de Servicios especiales. El BORM del 6 de junio de 2025 anunció la selección como funcionario de carrera. También prevé crear una lista de espera. Las bases completas se remiten a la sede electrónica municipal. La convocatoria de técnico de comunicación utiliza la misma escala, con subescala Técnica. Es una plaza del subgrupo A2. El extracto del BOE debe completarse con las bases detalladas de cada proceso.

Comunicación exige un grado específico y la tasa puede bajar a 22,95 o 18,90 euros

Las bases de comunicación, publicadas en el BORM del 6 de agosto de 2024, admiten grados en Comunicación, Periodismo, Publicidad o Comunicación Audiovisual. También contemplan titulaciones equivalentes en los términos establecidos. La equivalencia debe justificarse y los títulos extranjeros requieren la acreditación correspondiente. La documentación incluye la identificación del aspirante y la titulación académica. Las personas que opten por la presentación telemática deben aportar los documentos en PDF. La instancia incorpora una declaración responsable sobre la veracidad de los datos y el cumplimiento de los requisitos.

La tasa de examen recogida en esas bases es de 27 euros. Las familias numerosas de categoría general pueden obtener una bonificación del 15%. Para la categoría especial, el descuento previsto es del 30%. Aplicando esos porcentajes, el importe queda en 22,95 y 18,90 euros, respectivamente. Son cálculos propios sobre la tasa publicada. La bonificación exige aportar la acreditación familiar junto con la solicitud y el ingreso. Estos importes corresponden al proceso de comunicación. No deben trasladarse automáticamente a la plaza de conserje.

El técnico afrontará un test y un práctico antes de la valoración de méritos

La oposición de comunicación contiene dos ejercicios. El primero es un test de cincuenta preguntas, con cinco de reserva y respuestas alternativas. Cada tres errores restan una respuesta correcta; las preguntas en blanco no descuentan. Se necesita obtener cinco puntos sobre diez para superar esa prueba. El segundo ejercicio plantea un caso práctico, con duración máxima de noventa minutos. También exige cinco puntos. El temario combina normativa administrativa y materias profesionales, entre ellas comunicación institucional, periodismo, publicidad, redes sociales y contenidos audiovisuales.

El baremo publicado presenta una discrepancia que merece comprobarse antes de calcular la puntuación personal. Indica un máximo de ocho puntos para el concurso. Después menciona cuatro puntos de experiencia y cinco de formación. Sin embargo, el apartado que desarrolla la formación fija cuatro. Estos límites no coinciden en todos los pasajes. La documentación consultada no permite sustituirlos por una interpretación editorial. Los aspirantes pueden solicitar aclaración municipal y atender a posteriores anuncios. Para acreditar experiencia se exigen justificantes laborales acompañados del informe de vida laboral.

La lista de espera de conserje añade una vía para sustituciones

El anuncio autonómico de conserje contempla una bolsa o lista de espera junto con la plaza de funcionario de carrera. Eso amplía la utilidad del proceso más allá del único puesto ofertado. La inclusión y el funcionamiento se rigen por las bases municipales completas. Participar no garantiza una llamada posterior. El antecedente de la bolsa de conserjes de Arroyomolinos, convocada en 2025, muestra que las condiciones cambian entre entidades. Por ello, los requisitos de titulación, pruebas y acreditación deben tomarse de la convocatoria de Blanca, sin copiar los de otro municipio.

El tablón oficial del Ayuntamiento reúne los avisos que deben seguir los candidatos durante el procedimiento. Las bases de comunicación prevén publicar la relación provisional de admitidos y excluidos, con diez días hábiles para reclamaciones. Más tarde se aprobará la relación definitiva y se anunciarán las pruebas. Las fechas de inscripción están identificadas, pero no equivalen a fechas de examen. Antes de registrar la instancia, hay que comprobar el modelo, los anexos y los méritos exigidos para ese proceso. Conservar el justificante permite acreditar la presentación.