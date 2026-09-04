Naturgy pagará más de 9.300 euros al año a trabajadores que cumplan este horario

El IV Convenio colectivo reserva esta compensación al personal adscrito a turnos regulares de mañana, tarde y noche. Los acuerdos específicos vigentes pueden establecer condiciones diferentes.

El IV Convenio colectivo de Naturgy fija una compensación de 778,26 euros al mes para determinados trabajadores. La medida comenzará el 1 de octubre de 2026 y afecta al personal adscrito a turnos rotativos regulares, conocidos como TRR. El texto, publicado este 4 de septiembre en el BOE, establece un importe anual de 9.339,14 euros. La cuantía incorpora la nocturnidad y solo se devenga mientras se mantenga ese horario.

Quién puede cobrar los 778,26 euros mensuales de Naturgy

Los turnos rotativos regulares funcionan durante todos los días del año y alternan de forma periódica mañana, tarde y noche. El plus se reserva a quienes estén adscritos a funciones con este régimen. Por ello, no alcanza a toda la plantilla ni a cualquier empleado que trabaje alguna noche de manera ocasional.

El anexo sobre complementos de puesto mantiene la aplicación de los acuerdos colectivos vigentes en las distintas áreas de negocio. La regulación general de 778,26 euros opera cuando esos acuerdos no contienen una previsión específica. La regulación de la nocturnidad en el trabajo depende del convenio aplicable. En los TRR, el importe ya incorpora el valor correspondiente a las noches realizadas dentro de la rotación.

La cantidad cambia según el tipo de turno asignado

El convenio diferencia los turnos rotativos regulares de los turnos parciales simples, denominados TPS. Estos últimos alternan mañana y tarde. Su cuantía cambia según se desarrollen durante todos los días naturales o solamente durante los días laborables.

Modalidad de turno Organización del horario Importe mensual en 2026 Importe anual en 2026 TRR Mañana, tarde y noche durante todos los días del año 778,26 euros 9.339,14 euros TPS tipo A Mañana y tarde durante los días naturales 420,88 euros 5.050,54 euros TPS tipo B Mañana y tarde durante los días laborables 300,63 euros 3.607,57 euros

Las tres compensaciones empiezan a producir efectos el 1 de octubre de 2026. Se abonan en las 12 mensualidades ordinarias y no forman parte de las pagas extraordinarias. El importe se devenga según los días efectivamente trabajados. Por este motivo, la nómina puede reflejar una cantidad proporcional inferior al valor mensual de referencia.

El plus deja de cobrarse cuando cambia el horario

Estos complementos tienen carácter funcional y no consolidable. El derecho desaparece cuando la persona deja de realizar la actividad o el horario que justificaba su pago. Si el TRR se devenga íntegramente entre octubre y diciembre, el trabajador sumaría 2.334,78 euros durante 2026, según el cálculo de las tres mensualidades.

El convenio también regula las sustituciones y los excesos de jornada. Cuando una ausencia obliga a realizar turno y medio o dos turnos, se abona un plus y medio o dos pluses. El personal tiene una jornada anual de 1.672 horas, repartida generalmente en 209 turnos de ocho horas. El exceso se paga como horas suplementarias o extraordinarias. Los cuadrantes deben respetar el descanso mínimo entre jornadas. Naturgy también tratará de facilitar las permutas viables, una vía diferente de la adaptación del horario laboral.

El convenio comprende 27 empresas del grupo en España

La regulación alcanza a 27 empresas, entre ellas Naturgy Energy Group, Naturgy Generación, Naturgy Renovables, UFD Distribución y varias sociedades Nedgia. Se aplica en sus centros de trabajo situados en España y al personal activo. Quedan fuera los directores, los gerentes y los puestos excluidos mediante contrato individual.

El acuerdo fue firmado el 30 de junio de 2026 por la dirección empresarial, USO y CCOO Industria. La Dirección General de Trabajo ordenó su registro el 25 de agosto y el BOE lo publicó el 4 de septiembre. Su vigencia general llega hasta el 31 de diciembre de 2028. Los 778,26 euros corresponden a 2026 y se actualizarán en años posteriores. Todas las condiciones pueden consultarse en el IV Convenio colectivo del Grupo Naturgy.