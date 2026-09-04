Los desempleados agrarios de Cádiz tendrán preferencia en estas nuevas contrataciones financiadas por el SEPE

Las corporaciones locales pueden pedir subvenciones para proyectos de interés general y garantía de rentas, con preferencia para eventuales agrarios.

La Dirección Provincial del SEPE en Cádiz ha publicado una convocatoria extraordinaria de subvenciones para financiar la contratación de personas desempleadas en proyectos de interés general y social y de garantía de rentas. La medida utiliza fondos del Programa de Fomento de Empleo Agrario de 2026. Los destinatarios directos de la subvención son corporaciones locales y entidades vinculadas a administraciones locales de la provincia. Los trabajadores serán contratados dentro de los proyectos aprobados.

La ayuda cubre salarios y cotizaciones empresariales

El SEPE indica que la convocatoria financia costes salariales y cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Las contrataciones deben vincularse con proyectos que estén dentro de las competencias de las corporaciones locales. Se da preferencia a personas desempleadas eventuales incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios.

Esto significa que un desempleado no presenta directamente una solicitud para recibir la subvención. Son los ayuntamientos y entidades locales los que solicitan la financiación. Después, los proyectos generan contrataciones conforme a las reglas del PFEA y a los procedimientos que correspondan. La diferencia es importante para no convertir una subvención institucional en una supuesta ayuda económica individual. La financiación se vincula a proyectos concretos y no a contrataciones ordinarias desvinculadas del programa. Los costes que pueden cubrirse dependen de la resolución y de las condiciones del PFEA, de modo que las corporaciones locales deben justificar tanto el proyecto como el destino de los fondos recibidos.

Las corporaciones locales disponen de 15 días naturales

El plazo para solicitar la subvención es de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del extracto en el BOE. La solicitud debe presentarse en la sede electrónica del SEPE utilizando el formulario habilitado y acompañando la documentación exigida en la base sexta de la resolución. La referencia en la Base de Datos Nacional de Subvenciones es la BDNS 926503.

Las entidades interesadas deben comprobar el calendario porque los días naturales incluyen sábados, domingos y festivos. También deben presentar la documentación completa dentro del plazo. La finalidad de los fondos es ejecutar proyectos que permitan generar empleo y garantizar rentas en el marco del programa agrario.

Los desempleados deben seguir los procesos de selección posteriores

La publicación de la subvención no abre una inscripción individual de trabajadores. Las personas desempleadas interesadas deberán estar atentas a los procedimientos que se utilicen para cubrir los puestos generados. El SEPE señala la preferencia por eventuales agrarios, pero la selección concreta dependerá del proyecto y de las reglas aplicables. El PFEA utiliza una mecánica distinta de una oferta de empleo publicada directamente por una empresa. Primero se aprueban los proyectos y la financiación a las entidades locales. Después se articulan las contrataciones asociadas. Esa secuencia explica por qué el desempleado debe seguir los anuncios posteriores de su ayuntamiento o de los servicios de empleo. Las subvenciones del PFEA están diseñadas para sostener proyectos de interés general y social vinculados con las competencias locales. La contratación es el mecanismo mediante el que se ejecutan esos trabajos. Esto permite que el gasto público combine una actuación municipal concreta con generación temporal de empleo entre personas desempleadas seleccionadas conforme a las reglas del programa.

La convocatoria fue difundida por el SEPE el 27 de agosto y mantiene actualidad mientras permanece abierto el plazo institucional. El SEPE explica la convocatoria extraordinaria y remite a la BDNS para consultar la resolución completa. La preferencia indicada para eventuales agrarios no convierte la convocatoria en una contratación automática para todo integrante del sistema especial. Cada proyecto tendrá necesidades y puestos determinados. Las corporaciones locales deben respetar las reglas de selección aplicables y justificar los costes salariales y de Seguridad Social financiados por el programa. El extracto fija un plazo para las entidades solicitantes, no para que los trabajadores envíen una candidatura individual al SEPE. Quien busque empleo debe esperar a los procesos derivados de los proyectos aprobados. Consultar su ayuntamiento y los servicios públicos de empleo será más útil que intentar presentar la solicitud institucional reservada a corporaciones locales. La información municipal será determinante para conocer los puestos concretos.